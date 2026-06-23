Ο Φειδίας Παναγιώτου ψάχνει αστυνομικό να τον προσέχει – Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram - iefimerida.gr

Ανάγκη προστασίας φαίνεται ότι έχει ο Φειδίας Παναγιώτου αφού, με ανάρτηση – αγγελία στο Instagram, ανακοίνωσε ότι ψάχνει αστυνομικό για να τον προσέχει.
Ο Κύπριος ευρωβουλευτής - ως Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας - καλεί όσους αστυνομικούς ενδιαφέρονται και έχουν πείρα, να του αποστείλουν το βιογραφικό τους, για να τους εντάξει στην ομάδα του και «να τον προσέχουν».
Στην ανάρτησή του με λεζάντα «Είσαι αστυνομικός; Δήλωσε το ενδιαφέρον σου στον σύνδεσμο στο προφίλ» ο Φειδίας Παναγιώτου ζητεί βιογραφικά από αστυνομικούς και να αποδείξουν όπως λέειότι διαθέτουν τα προσόντα, δηλαδή πολλά χρόνια εμπειρίας προκειμένου να τον.. προσέχουν.
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