Το FBI θα ανακρίνει Δημοκρατικούς βουλευτές που κάλεσαν τους ενστόλους να μην υπακούσουν σε εντολές του Τραμπ - iefimerida.gr

Το FBI κινείται για να ανακρίνει έξι Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές που κάλεσαν δημόσια τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές» της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση μετέδωσε το Fox News και την επιβεβαίωσε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης στο Reuters.

Σε βίντεό τους, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι έξι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι «αυτή η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες στις μυστικές υπηρεσίες εναντίον του αμερικανικού λαού». «Σήμερα, οι απειλές για το Σύνταγμά μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από εδώ, την πατρίδα μας», δήλωσαν αυτοί οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι.

Μεταξύ αυτών ήταν ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, πρώην μέλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και αστροναύτης της NASA, καθώς και η γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν, η οποία υπηρέτησε για τη CIA στο Ιράκ. «Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες διαταγές», προέτρεψαν.

Οι άλλοι βουλευτές είναι οι Τζέισον Κρόου, Μάγκι Γκούντλαντερ, Κρις Ντελούζιο και Κρίσι Χούλαχαν.

Χθες, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του Κέλι και κατά ενός από τους έξι Δημοκρατικούς βουλευτές, με παραπομπή στο στρατοδικείο, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να μιλά για «στασιαστικές» ενέργειες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κέλι απάντησε πως δεν θα εκφοβιστεί από τις απειλές του Πενταγώνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει χαρακτηρίσει «προδότες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε αντιδράσει εντόνως, χαρακτηρίζοντας τους βουλευτές και γερουσιαστές «προδότες», μιλώντας για «συμπεριφορά στασιαστών» που «τιμωρείται με θάνατο!».

Στο βίντεό τους, οι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές δεν διευκρίνισαν σε ποιες διαταγές αναφέρονταν, αλλά ο Τραμπ και ο πιστός σύμμαχός του στο Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, έχουν επικριθεί για τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διέταξε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένων του Λος Άντζελες και της Ουάσιγκτον, παρά τις αντιθέσεις των τοπικών αρχών.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό εναντίον πλοίων που κατηγορούν -χωρίς να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο- ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, με συνέπεια τουλάχιστον 83 θανάτους.

Το FBI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο για την κλήση των βουλευτών.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ