Το FBI συνέλαβε Ιρανή στο Λος Άντζελες -Ζούσε χλιδάτη ζωή πουλώντας βόμβες, drones, σφαίρες για τους μουλάδες - iefimerida.gr

Το FBI συνέλαβε στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες μια 44χρονη Ιρανή επιχειρηματία, βάζοντας τέλος σε μια ζωή πολυτέλειας που φέρεται να απολάμβανε στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η 44χρονη Σαμίμ Μάφι ζούσε σε εύπορη περιοχή (Woodland Hills) του Λος Άντζελες και πρόβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον πολυτελή τρόπο διαβίωσής της, ο οποίος φέρεται να χρηματοδοτούνταν από δραστηριότητες που σχετίζονται με το ιρανικό καθεστώς.

Η Ιρανή Σαμίμ Μάφι πρόβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον πολυτελή τρόπο διαβίωσής της, ο οποίος φέρεται να χρηματοδοτούνταν από δραστηριότητες που σχετίζονται με το ιρανικό καθεστώς / Φωτογραφία: Facebook

Κατηγορίες για διακίνηση drones, βομβών και πυρομαχικών εις βάρος της Ιρανής

Η εισαγγελία κατηγορεί την Ιρανή επιχειρηματία ότι μεσολάβησε σε συμφωνίες πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού -μεταξύ άλλων drones, βόμβες, πυροκροτητές και εκατομμύρια σφαίρες - που κατασκευάστηκαν στο Ιράν και κατέληξαν στο σπαρασσόμενο από εμφύλιο Σουδάν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συναλλαγές έγιναν σε συνεργασία με το υπουργείο Πληροφοριών και Ασφάλειας του Ιράν, το οποίο φέρεται να παρείχε στη Μάφι οδηγίες, αλλά και χρηματοδότηση για τη δημιουργία εταιρείας στις ΗΠΑ.

Εμπλοκή σε συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων

Μεταξύ των υποθέσεων που ερευνώνται, περιλαμβάνεται συμφωνία άνω των 70 εκατομμυρίων δολαρίων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Mohajer-6, καθώς και η παράδοση δεκάδων χιλιάδων πυροκροτητών στο υπουργείο Άμυνας του Σουδάν.

Tη στιγμή της σύλληψής της από το FBI στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες η 44χρονη Ιρανή ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη / Φωτογραφία: X/@USAttyEssayli

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το Σουδάν βρίσκεται σε αιματηρό εμφύλιο πόλεμο από το 2023, με διεθνείς οργανισμούς να κάνουν λόγο για μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.

Διεθνές δίκτυο και διαδρομές μέσω τρίτων χωρών

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Ιρανή φέρεται να χρησιμοποιούσε διαδρομές μέσω Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να παρακάμπτει τους ελέγχους των αμερικανικών Αρχών. Τη στιγμή της σύλληψής της, επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, προκύπτει ότι είχε τακτική επικοινωνία με ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών τα τελευταία χρόνια, ενώ κατείχε άδεια μόνιμης παραμονής (green card) στις ΗΠΑ από το 2016.

Αντιμέτωπη με βαριά ποινή

Η Ιρανή αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας περί διεθνών οικονομικών κυρώσεων, και σε περίπτωση καταδίκης της, ενδέχεται να της επιβληθεί ποινή ώς και 20ετούς κάθειρξης.

Οι έρευνες των αμερικανικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση έρχεται να προσθέσει άλλη μια πηγή έντασης στις ήδη τεταμένες σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη.