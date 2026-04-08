Reuters: Το FBI προειδοποιούσε για επίμονη ιρανική απειλή εντός ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος το υποβάθμιζε -Δείτε γιατί - iefimerida.gr

Έκθεση του FBI που έφερε στο φως το Reuters, έκανε λόγο για την «επίμονη απειλή» που φέρεται να αποτελεί το Ιράν για στόχους εντός των ΗΠΑ.

Σύμφωνα δε με το ρεπορτάζ, ο Λευκός Οίκος φέρεται να υποβάθμιζε δημοσίως τον κίνδυνο. Το έγγραφο, που εξέτασε το Reuters, αποκαλύπτει ότι το FBI είχε ήδη από τον Μάρτιο προειδοποιήσει κρατικές και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου για πιθανές ενέργειες της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών στόχων.

Η «ξεχασμένη» έκθεση της 20ης Μαρτίου

Σύμφωνα με την έκθεση της 20ής Μαρτίου, το FBI και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες πληροφοριών χαρακτήριζαν την ιρανική κυβέρνηση «διαρκή απειλή» για στρατιωτικό και κυβερνητικό προσωπικό των ΗΠΑ, εβραϊκούς και ισραηλινούς θεσμούς, καθώς και για Ιρανούς αντιφρονούντες που ζουν στη χώρα. Παράλληλα, επισημαινόταν ότι δεν είχαν εντοπιστεί ευρείες απειλές που να αφορούν άμεσα το σύνολο του αμερικανικού πληθυσμού, γεγονός που υποδηλώνει στοχευμένες και όχι γενικευμένες απειλές.

Η στάση του Λευκού Οίκου, ωστόσο, φαίνεται να διαφοροποιείται. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει δημόσια την πιθανότητα ιρανικής επίθεσης σε αμερικανικό έδαφος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν ανησυχεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η επίμαχη έκθεση εκδόθηκε λίγες εβδομάδες αφότου είχε γίνει γνωστό ότι ο Λευκός Οίκος είχε εμποδίσει τη δημοσιοποίηση παρόμοιου εγγράφου πληροφοριών. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται πλήρως για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και κατηγόρησε MME ότι δημιουργούν αδικαιολόγητο φόβο παρουσιάζοντας μεμονωμένα έγγραφα χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο.

Σύμφωνα με το Reuters θα μπορούσε να υπάρχει συσχέτιση αυτής της στάσης του Λευκού Οίκου με την ανάγκη η κοινή γνώμη να στρατεύεται με τους στόχους των ΗΠΑ. Ένα αίσθημα αυξημένου κινδύνου για τους πολίτες, τροφοδοτούμενο από τέτοιες εκθέσεις, μπορεί να αποθάρρυνε ακόμη περισσότερο την συμφωνία με τις επιχειρήσεις στην Μ. Ανατολή. Η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδειξε ότι περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών επιθυμούν τον γρήγορο τερματισμό της εμπλοκής των ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο το ζήτημα της αντίληψης απειλών και της διαχείρισης της ενημέρωσης από την κυβέρνηση, ανέφερε το δημοσίευμα.

Το Ιράν έχει στο παρελθόν επιχειρήσει απαγωγές και δολοφονίες αμερικανών στόχων

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι το Ιράν έχει στο παρελθόν επιχειρήσει απαγωγές και δολοφονίες αμερικανών στόχων, χρησιμοποιώντας πράκτορες με νόμιμη παρουσία στις ΗΠΑ ή άτομα με πρόσβαση στη χώρα. Μεταξύ των μεθόδων που αναφέρονται περιλαμβάνονται επιθέσεις με πυροβόλα όπλα, μαχαιρώματα, εμβολισμοί με οχήματα, βομβιστικές ενέργειες και κυβερνοεπιθέσεις μέσω phishing και παρακολούθησης κοινωνικών δικτύων.

Οι αρχές καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή και να μοιράζονται πληροφορίες με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για επιθέσεις είτε από κρατικούς παράγοντες είτε από εξτρεμιστικές ομάδες. Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι σαφές: η απειλή θεωρείται υπαρκτή και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, ακόμη και αν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το σύνολο του πληθυσμού.