F-16 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στην Τουρκία, σώος ο πιλότος -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην γειτονική χώρα, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε της συντριβής.

Bίντεο από το σημείο της συντριβής στην Τουρκία

Βίντεο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από χωράφι.

«Ένα από τα αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας μας συνετρίβη στην Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, και ο πιλότος μας εκτινάχθηκε με ασφάλεια», ανέφερε το υπουργείο στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal.

«Η αιτία της συντριβής θα προσδιοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα», πρόσθεσε.