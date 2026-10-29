Για πρώτη φορά εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας, για την επέτειο του «Όχι» -Συγκίνηση στην ομογένεια - iefimerida.gr

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940 εορτάστηκε και φέτος από την ομογένεια της Αυστραλίας με τη δέουσα λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας.

Στο πλαίσιο τιμητικής εκδήλωσης στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, στην Καμπέρα, έδωσαν για πρώτη φορά το «παρών» εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς.

Το άγημα των ευζώνων έδωσε επίσης το «παρών» στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στο Κίνγκστον, τιμώντας την επέτειο του «Όχι» και γεμίζοντας υπερηφάνεια και συγκίνηση την ελληνική ομογένεια.

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Η επέτειος του «Όχι» στο αυστραλιανό Κοινοβούλιο

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα Parliamentary Friends of Greek Australians, με τη συμμετοχή του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Milton Dick, ομοσπονδιακών βουλευτών και άλλων μελών του αυστραλιανού Κοινοβουλίου.

Η παρουσία των ευζώνων στο αυστραλιανό Κοινοβούλιο προσέδωσε στην επέτειο μια ιδιαίτερη ιστορική διάσταση.

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Στον χαιρετισμό της, η ομοσπονδιακή υπουργός Clare O’Neil αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή των Ελληνοαυστραλών στη δημοκρατία, στην κοινωνική συνοχή και στην καθημερινή ζωή της χώρας, υπογραμμίζοντας τη ζεστασιά, τη γενναιοδωρία και το πάθος της ελληνικής κοινότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ιστορικό «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να υποκύψει στο τελεσίγραφο του Μουσολίνι, επιλέγοντας την αντίσταση απέναντι στον φασισμό.

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Όπως επισήμανε, η λέξη «Όχι» έγινε σύμβολο θάρρους, ενότητας και αποφασιστικότητας ενός λαού που αρνήθηκε να παραδώσει την ελευθερία του.

Άγημα της ελληνικής Προεδρικής Φρουράς στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Η επέτειος του ιστορικού «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940 εορτάστηκε σήμερα και από τον Ελληνισμό του Σίδνεϊ με τη δέουσα λαμπρότητα.

Την επίσημη δοξολογία, η οποία τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ελάμπρυνε ιδιαιτέρως η παρουσία Αγήματος της Προεδρικής Φρουράς της Ελλάδος, τα μέλη της οποίας καλωσόρισε με εγκάρδιους λόγους ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος.

«Αγαπητοί μας εύζωνες, ταξιδέψατε από την Ελλάδα για να βρεθείτε ανάμεσά μας και, μέσα από την παρουσία σας, αισθανόμαστε ακόμη πιο ζωντανό τον δεσμό μας με τη μητέρα πατρίδα» τόνισε ο Σεβασμιώτατος, και συνέχισε: «Δεν είστε απλώς μία τιμητική φρουρά. Είστε ζωντανά σύμβολα της ιστορικής μνήμης της Ελλάδος, της εθνικής της αξιοπρέπειας και του ακατάβλητου φρονήματός της. Μας υπενθυμίζετε ότι η ταυτότητα ενός έθνους δεν διαφυλάσσεται μόνο με λόγια. Διαφυλάσσεται με αφοσίωση, πειθαρχία και με την προθυμία κάθε γενιάς να παραλαμβάνει την ιστορική κληρονομιά και να τη μεταφέρει στην επόμενη. Για τους νέους μας, η παρουσία σας εδώ καθιστά αυτή την ιστορία ζωντανή και απτή. Τους συνδέει με τους προγόνους τους και τους υπενθυμίζει ότι, μολονότι μπορεί να γεννήθηκαν μακριά από την Ελλάδα, ανήκουν σε μία κληρονομιά εξαιρετικού θάρρους, προσφοράς και επιτευγμάτων» είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας.