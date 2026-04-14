WSJ: Η Ευρώπη ετοιμάζει σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ - iefimerida.gr

WSJ: Η Ευρώπη ετοιμάζει σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ

Τα Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία: AP
Ευρωπαϊκά κράτη με πρωτοβουλία Γαλλίας και Βρετανίας ετοιμάζουν σχέδιο για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς τη συνδρομή των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ευρωπαϊκές χώρες καταρτίζουν σχέδιο για έναν συνασπισμό χωρών με στόχο να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ναρκαλιευτικών και άλλων στρατιωτικών πλοίων.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το σχέδιο αφορά μια διεθνή αμυντική αποστολή που δεν περιλαμβάνει τα «εμπόλεμα» μέρη, εννοώντας τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, και η Γερμανία ενδέχεται να συμμετέχει σε ένα τέτοιο πλάνο. Μάλιστα, ενδέχεται να γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις για το θέμα μέχρι την προσεχή Πέμπτη (16/4).

Το Παρίσι και το Λονδίνο επιδιώκουν συντονισμό με περίπου 40 χώρες που αναμένεται να συμμετάσχουν σε σχετική βιντεοδιάσκεψη την προσεχή Παρασκευή.

