Αυτό είναι το υποθαλάσσιο τούνελ που αλλάζει τον χάρτη της Ευρώπης -Πότε θα παραδοθεί, ποιες χώρες θα συνδέει

Ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα υποδομών στην Ευρώπη προχωρά, με τη σήραγγα Fehmarnbelt να φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τη λογική στις μεταφορές και στις δυνατότητες των υποδομών.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη είναι αναμφίβολα η υποθαλάσσια σήραγγα Fehmarnbelt, ένα τεράστιο κατασκευαστικό εγχείρημα μήκους περίπου 18 χιλιομέτρων, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει τις μετακινήσεις στην περιοχή, μεταφέροντας την οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα.

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