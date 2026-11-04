Συναγερμός στην Ευρώπη για τις επιθέσεις χάκερ στα σούπερ μάρκετ -«Αυτό είναι μόνο η αρχή» λέει ο επικεφαλής κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας - iefimerida.gr

Οι κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία και καταψύκτες σούπερ μάρκετ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προκαλούν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των υποδομών.

Το περιστατικό ενδέχεται να αποτελεί μόνο την αρχή μιας περιόδου αυξημένων κυβερνοεπιθέσεων, καθώς τα παλαιά τεχνολογικά συστήματα παραμένουν ευάλωτα στους χάκερ, προειδοποίησε την Τρίτη ο επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας.

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Τη Δευτέρα, ψυγεία και καταψύκτες σε σούπερ μάρκετ από τη Σουηδία έως το Βέλγιο και τη Γαλλία δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση, η οποία ανέδειξε τις ευπάθειες παλαιών πληροφοριακών συστημάτων, αναγκάζοντας τα καταστήματα να απορρίψουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

«Δεν έχουμε ανέβει ακόμη το βουνό»

Ο Ρίτσαρντ Χορν, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας (NCSC), το οποίο υπάγεται στην υπηρεσία πληροφοριών GCHQ, δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί «μόλις την αρχή», χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «βρισκόμαστε ακόμη στους πρόποδες του βουνού».

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«Υπάρχουν τόσα πολλά ευάλωτα σημεία εκεί έξω, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι απλώς περιμένουν να γίνουν στόχος εκμετάλλευσης», ανέφερε μετά την ομιλία του, η οποία συνέπεσε με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού. «Ο σοβαρότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε βραχυπρόθεσμα είναι μια τεράστια αύξηση του αριθμού των κυβερνοπεριστατικών».

Στην ετήσια έκθεσή του, το NCSC επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες των χάκερ τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, αξιωματούχοι του οργανισμού έχουν διευκρινίσει ότι, στην περίπτωση των επιθέσεων στα ψυγεία, δεν θα ήταν απαραίτητη η χρήση προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επιθέσεις βασίστηκαν στην εκμετάλλευση γνωστών ευπαθειών παλαιότερης τεχνολογίας.

Ο Χορν, ωστόσο, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διευκολύνει ολοένα και περισσότερο τον εντοπισμό τέτοιων παλαιών ευπαθειών και την εκμετάλλευσή τους σε πρωτοφανή κλίμακα.

«Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει επειδή η τεχνητή νοημοσύνη έχει επινοήσει νέους τρόπους επίθεσης εναντίον μας, αλλά επειδή οι ευπάθειες που παρέμεναν ανεκτές για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν πλέον να εντοπίζονται και να αξιοποιούνται σε κλίμακα που μέχρι πρότινος ήταν αδιανόητη», δήλωσε ο Χορν.

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«Τεχνολογία χαμηλού κόστους»

Για δεκαετίες, υπερβολικά πολλοί οργανισμοί και αλυσίδες εφοδιασμού στη Βρετανία επέλεγαν τεχνολογικές λύσεις χαμηλού κόστους, με αποτέλεσμα να αφήνουν τις υποδομές τους εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις, δήλωσε ο Χορν.

«Όταν τα τρόφιμα θα λείπουν από τα ράφια, όταν τα φώτα θα είναι σβηστά και όταν οι επιχειρήσεις θα έχουν χρεοκοπήσει, ίσως χρειαστεί να εξηγήσουμε ότι είχαμε δει τα προειδοποιητικά σημάδια, είχαμε κατανοήσει τους κινδύνους, αλλά παρ' όλα αυτά δεν λάβαμε τις σωστές αποφάσεις».

Στην ετήσια έκθεσή του, το NCSC εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί, έως το 2028, κυβερνοεπίθεση με λογισμικό εκβιασμού (ransomware), υποστηριζόμενη από τεχνητή νοημοσύνη, εναντίον κρίσιμων υποδομών της Βρετανίας.

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Ο Χορν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες να διεισδύσει σε στρατιωτικά δίκτυα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το Ιράν διεξάγει κακόβουλες κυβερνοεπιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας.

«Γνωρίζουμε ότι η Κίνα διαθέτει πιθανότατα τόσο την πρόθεση όσο και τις μεγαλύτερες δυνατότητες να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρήσεις εναντίον των κρίσιμων εθνικών υποδομών μας και άλλων στρατηγικών στόχων. Η δραστηριότητά της συνιστά την πιο εξελιγμένη και διαρκή κυβερνοαπειλή που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε.

Η Μόσχα, το Πεκίνο και η Τεχεράνη έχουν επανειλημμένα απορρίψει αντίστοιχες κατηγορίες περί εμπλοκής τους σε κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις.