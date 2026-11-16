Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών προειδοποιούν την Ευρώπη να μην πέσει στην παγίδα που στήνει η Ρωσία

Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιούν την Ευρώπη να μην πέσει στην παγίδα που στήνει η Ρωσία και να μην συζητήσει για το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας πριν από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Τυχόν τέτοιες συζητήσεις πρέπει να περιμένουν την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και να είναι συνάρτηση σημαντικών υποχωρήσεων που θα κάνει η Μόσχα.

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Αφού η Ρωσία δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι ανοιχτή στη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις ειρηνευτικές συνομιλίες,﻿ αν διαπιστώσει ότι «όντως έχουν την πρόθεση να συμβάλουν στην ειρήνη», οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι η ευρωπαϊκή ομάδα θα αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως, υπουργοί Εξωτερικών πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών επιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρωθεί επί του παρόντος στην αύξηση της βοήθειας προς την Ουκρανία και αμφισβητούν την επιθυμία της Ρωσίας για διαπραγμάτευση.

«Οι κανόνες λειτουργούν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία τους παραβιάζει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, στους δημοσιογράφους προσερχόμενος στη μηνιαία σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

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Αναφερόμενος, δε, στην προοπτική έναρξης συνομιλιών περί ευρωπαϊκής ασφαλείας με τη Ρωσία, ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτό «προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στη Ρωσία να αποκομίσει κέρδη. Άρα, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα αυτή».

Η Μόσχα ζήτησε ευρεία συμφωνία επί νέου πλαισίου στο σύστημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για συνομιλίες

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία κατάπαυση του πυρός για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για οτιδήποτε άλλο. Δεν το βλέπουμε επί του παρόντος διότι η Ρωσία στην πραγματικότητα κλιμακώνει», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ως πρόσχημα για να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Αυτή είναι ο επιτιθέμενος. Πρέπει να δούμε υποχωρήσεις εκ μέρους της».

Η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜάκΕντι, που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι νέο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων θα συζητηθεί εντός της εβδομάδας.

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Οι υπουργοί θα αποφασίσουν άμεσα 113 νέες υποψηφιότητες για την επιβολή κυρώσεων, ανάμεσά τους Ρώσοι που κατηγορούνται για κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ.

«Ανεξαρτήτως από το ποιος θα μας εκπροσωπήσει στις συνομιλίες, η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για αυτές. Άρα χρειαζόμαστε μοχλούς πίεσης», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ