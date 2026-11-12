Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την επιστροφή των εκπατρισθέντων παιδιών της Ουκρανίας από τη Ρωσία

Σε ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για την βίαιη μεταφορά ή τον εκτοπισμό παιδιών από την Ουκρανία κατά την διάρκεια του πολέμου.

Καταδικάζοντας απερίφραστα τις πρακτικές της Ρωσίας, όπως ο συστηματικός εκτοπισμός, η δια της βίας μεταφορά, η παράνομη υιοθεσία, ο αναγκαστικός εκρωσισμός, η κατήχηση και η στρατιωτικοποίηση των παιδιών της Ουκρανίας, με το κείμενό του που εγκρίθηκε με 536 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 37 αποχές, το Κοινοβούλιο απαιτεί τον άμεσο τερματισμό αυτών των πρακτικών και υπογραμμίζει εκ νέου ότι η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ευρωβουλευτές καλούν τη Ρωσία να επιστρέψει άμεσα, με ασφάλεια και άνευ όρων στην Ουκρανία όλα τα παιδιά που έχουν εκπατριστεί και μεταφερθεί διά της βίας. Επιμένουν ότι με βάση το διεθνές δίκαιο η επιστροφή των παιδιών αποτελεί υποχρέωση και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτικό μέσο ή να εξαρτάται από εδαφικές παραχωρήσεις, ανταλλαγές κρατουμένων ή άλλες πολιτικές συμφωνίες (P1).

Σύμφωνα με στοιχεία των ουκρανικών αρχών, από τον Σεπτέμβριο του 2026 έχουν επιβεβαιωθεί 20,651 περιπτώσεις εκπατρισμού και βίαιης μεταφοράς παιδιών από την Ουκρανία, ενώ περίπου 1,6 εκατομμύρια παιδιά στην Ουκρανία εκτιμάται ότι παραμένουν υπό ρωσική κατοχή. Ακόμη, μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2026, είχαν επιστραφεί στην Ουκρανία 2.752 παιδιά που είχαν εκπατριστεί, μεταφερθεί δια της βίας ή διασωθεί από κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη.

Να επιστρέψουν τα παιδιά της Ουκρανίας

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν σθεναρά ότι η ασφαλής και άνευ όρων επιστροφή όλων των παιδιών που έχουν εκτοπιστεί παράνομα και μεταφερθεί βίαια από την Ουκρανία δεν αποτελεί μόνο επείγουσα ανθρωπιστική ανάγκη, αλλά παραμένει επίσης κεντρικό στοιχείο των διεθνών προσπαθειών για τη λογοδοσία όλων όσοι ευθύνονται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όπως υποστηρίζουν, το ζήτημα αυτό πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις διπλωματικές πρωτοβουλίες και διαπραγματεύσεις για οποιαδήποτε πραγματική ειρηνευτική συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη χωρίς σεβασμό για τα δικαιώματα αυτών των παιδιών και τη λογοδοσία των υπευθύνων για παραβιάσεις εις βάρος τους.

Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης τα κράτη μέλη να ενισχύσουν στην πράξη την συνεργασία τους με την Ουκρανία, τους διεθνείς εταίρους και οργανισμούς για την επιτάχυνση της ταυτοποίησης, του εντοπισμού, της καταγραφής και της επιστροφής όλων των αγνοούμενων και εκπατρισθέντων παιδιών από την Ουκρανία, καθώς και για την περαιτέρω επέκταση των υφιστάμενων κυρώσεων κατά αξιωματούχων και οντοτήτων που έχουν χαρακτηριστεί υπεύθυνοι για εκτοπισμούς παιδιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

﻿ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει το έργο του ΔΠΔ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει εκ νέου την πλήρη υποστήριξή του προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, την απρόσκοπτη δραστηριότητά του και τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί σε βάρος του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin και της Maria Lvova-Belova, της επιτρόπου της Ρωσίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για το έγκλημα πολέμου του παράνομου εκτοπισμού και μεταφοράς παιδιών από την Ουκρανία. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η λογοδοσία πρέπει να επεκταθεί πέρα από την ανώτερη ηγεσία της Ρωσίας, ώστε να συμπεριλάβει όλους όσοι είναι υπεύθυνοι για την διάπραξη ή την διευκόλυνση τέλεσης αυτών των εγκλημάτων.

Το ψήφισμα υποστηρίζει επίσης τη στενή συνεργασία μεταξύ διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων της Europol και της Eurojust, καθώς και του Ουκρανού Διαμεσολαβητή, για τη συλλογή πληροφοριών και τον εντοπισμό παιδιών που μεταφέρονται παράνομα.