Αντόνιο Κόστα: Μόνη λύση η διπλωματία στη Μέση Ανατολή -Έκκληση στο Ιράν για αποκλιμάκωση - iefimerida.gr

Με ανάρτησή του, ο Αντόνιο Κόστα καλεί σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε ειρήνη.

Σαφές μήνυμα υπέρ της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή στέλνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μέσω ανάρτησής του, την ώρα που η σύγκρουση στην περιοχή συμπληρώνει πέντε εβδομάδες έντασης.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος τονίζει ότι η στρατιωτική κλιμάκωση δεν μπορεί να δώσει λύση στα βαθύτερα αίτια της κρίσης, επισημαίνοντας πως μόνο μια συντονισμένη διπλωματική προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και σταθερότητα.

Προειδοποίηση για κλιμάκωση

Στην παρέμβασή του, ο Αντόνιο Κόστα υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Η επισήμανση αυτή, όπως σημειώνει, ισχύει οριζόντια για κάθε πολεμική σύγκρουση.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης επέκτασης των επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι οι άμαχοι θα είναι οι πρώτοι που θα πληγούν από μια νέα φάση κλιμάκωσης.

Μήνυμα προς την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απευθύνει σαφή έκκληση προς το Ιράν να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις στην περιοχή, μεταφέροντας το μήνυμα και σε ανώτατο επίπεδο επαφών με την ιρανική ηγεσία.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζητά την αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα των αγορών.

Διπλωματική λύση στο προσκήνιο

Η ευρωπαϊκή πλευρά επιμένει ότι μόνο μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη, στηρίζοντας παράλληλα τις πρωτοβουλίες περιφερειακών δυνάμεων που επιχειρούν να ανοίξουν δίαυλο συνεννόησης.

Η παρέμβαση Κόστα έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με τη διεθνή κοινότητα να αναζητά τρόπους αποτροπής γενικευμένης σύρραξης στην περιοχή.