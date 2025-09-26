Αυτή είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που διώχνει τα αυτοκίνητα από τους δρόμους της -Οι αντιδράσεις - iefimerida.gr

Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη εντείνει τα μέτρα της για την πράσινη κινητικότητα, ακολουθώντας μια διαφορετική και πιο ριζοσπαστική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας εκσυγχρονισμού των μετακινήσεων και της μετάβασης σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη εποχή κινητικότητας, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις υιοθετούν μέτρα που στοχεύουν στη δραστική μείωση της παρουσίας των αυτοκινήτων στους δρόμους.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr