Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πέντε χώρες θα κάτσουν στο τραπέζι των κρίσιμων συνομιλιών για την Ουκρανία

Σε μια κρίσιμη καμπή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη εντείνει τον συντονισμό των διπλωματικών της κινήσεων, επιδιώκοντας να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες, με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πολωνίας και της Ιταλίας, θα αποτελέσουν τον βασικό πυρήνα της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

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Την πληροφορία επιβεβαίωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας ότι στη διαδικασία θα συμμετέχουν επίσης αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πέντε χώρες στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων

Η σύνθεση της ευρωπαϊκής ομάδας εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Δουβλίνο.

Η πέντε χώρες θα αναλάβουν κεντρικό ρόλο στην εκπροσώπηση της Ευρώπης στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, ενώ η συμμετοχή των ευρωπαϊκών θεσμών θα διασφαλίσει τον απαραίτητο συντονισμό σε επίπεδο Ένωσης.

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Σύνοδος κορυφής στο Βερολίνο με Μερτς, Μακρόν, Μπέρναμ

Παράλληλα, υπό το σύνθημα «Ενωμένοι για την Ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια», ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ απευθύνουν πρόσκληση στα μέλη του «Συνασπισμού των Προθύμων» για σύνοδο κορυφής την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γερμανικής καγκελαρίας, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί ο συντονισμός των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών, καθώς και η διαμόρφωση εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα έχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ασφάλειά της στο μέλλον.

Το μήνυμα της Γερμανίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το Βερολίνο στη διαχρονική υποστήριξή του προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η έκβαση του πολέμου δεν αφορά μόνο το μέλλον της χώρας, αλλά και τη συνολική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

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«Η Γερμανία, ως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας, αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Η υποστήριξή μας είναι προς το γερμανικό και το ευρωπαϊκό συμφέρον, διότι η έκβαση αυτού του πολέμου θα διαμορφώσει την ασφάλεια της Ευρώπης μακροπρόθεσμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της καγκελαρίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι ο κοινός στόχος του «Συνασπισμού των Προθύμων» παραμένει η επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία.

Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και η επικείμενη συνάντηση στο Βερολίνο αποτελούν μέρος της προσπάθειας ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παρουσίας στις εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία, με έμφαση στον συντονισμό των διαπραγματεύσεων, τη μελλοντική ασφάλεια της χώρας και τη συνέχιση της υποστήριξής της.

Ποιοι συγκροτούν την ευρωπαϊκή αποστολή

Την πενταμελή ομάδα συμπληρώνουν η Πολωνία και η Ιταλία, οι οποίες θα συμμετάσχουν μαζί με τις τρεις υπόλοιπες χώρες στην εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας.

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Πέρα από τις πέντε χώρες, στην αποστολή θα λάβουν μέρος και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αποτελώντας το θεσμικό σκέλος της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης.

Η συγκεκριμένη σύνθεση δεν αποτελεί απλώς μια πρόταση εκπροσώπησης, καθώς, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, έχει ήδη εγκριθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο.

Κούσνερ: Σημαντική η παρουσία Ευρωπαίων στο τραπέζι των συνομιλιών

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε το βράδυ της Πέμπτης, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι η παρουσία των ευρωπαϊκών κρατών είναι σημαντική. «Είναι εταίροι μας και είναι σημαντικό να συμμετέχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ανέφερε ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι συζήτησαν με τον Ρώσο πρόεδρο τις εξελίξεις μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι.

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«Πιστεύω ότι σημειώθηκε πρόοδος», δήλωσε ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στο CNN. Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι, παρά τις εκτιμήσεις πως δεν θα επαναλαμβάνονταν τριμερείς συνομιλίες, αυτές ξεκίνησαν εκ νέου και συμφωνήθηκε η διεξαγωγή νέας συνάντησης.

«Αυτό είναι που θέλει να δει ο πρόεδρος Τραμπ», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετέχουν στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

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Από την πλευρά του, ο Τζάρεντ Κούσνερ χαρακτήρισε τις συνομιλίες ουσιαστικές και λεπτομερείς, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.