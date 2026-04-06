Εξόντωσαν τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν - iefimerida.gr

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.
Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Ο υποστράτηγος Σεΐντ Ματζίντ Καδέμι σκοτώθηκε στο Ιράν «τα ξημερώματα» σήμερα το πρωί, σύμφωνα με δήλωση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Η ημερομηνία της κηδείας του θα ανακοινωθεί αργότερα, αναφέρεται στη δήλωση.
Ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την επίθεση.
