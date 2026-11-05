Έξι νεκροί σε φωτιά σε σπίτι στο Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, βίντεο και εικόνες - iefimerida.gr

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε μια κατοικία στη συνοικία του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι εξέφρασε τη λύπη του για μια «καταστροφή», μια τραγωδία.

«Συντετριμμένος ανακοινώνω πως έξι Νεοϋορκέζοι έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο δήμαρχος, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο, διευκρινίζοντας πως οι πυροσβέστες έφθασαν σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά.

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Σε εικόνες που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ διακρίνονται τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από παράθυρα του σπιτιού στη συνοικία Σάνσετ Παρκ, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από το Μανχάταν.

«Τέσσερις άνθρωποι είχαν ήδη πεθάνει όταν έφθασαν οι πυροσβέστες, ενώ άλλοι δύο υπέκυψαν στο νοσοκομείο. Τα έξι θύματα ήταν ενήλικες», διευκρίνισε ο Μαμντάνι. Ο ίδιος ανέφερε πως άλλοι τέσσερις ένοικοι τραυματίστηκαν και τρεις πυροσβέστες και δύο αστυνομικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Ο δήμαρχος συμπλήρωσε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς να καθοριστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

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«Πρόκειται για μια καταστροφική πυρκαγιά. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος σε αυτήν τη συνοικία που θα πενθήσει τους γείτονες που έχασε σήμερα το πρωί», τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, τέσσερις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο Μπρονξ, έπειτα από πυρκαγιά που προκλήθηκε από την μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου μέσα σε διαμέρισμα.

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