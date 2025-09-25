Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταγγελίες Μπαμπασίδη κατά Τυχεροπούλου -Κρατούσε προσφυγές κλειδωμένες σε ντουλάπα - iefimerida.gr

Αιχμές εις βάρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου, διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, άφησε ο Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού όταν ρωτήθηκε από τη βουλευτή του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, αν πράγματι «παραβίασε» κλειδωμένο ερμάριο του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της άρνησης της διευθύντριας να το παραδώσει, άφησε αιχμές κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου, διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2024 -2025 υποστήριξε ότι «κανένα ερμάριο δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε παυθεί η διευθύντρια και δεν παρέδιδε το ερμάριο στον καινούριο διευθυντή, για να παρακωλύσει τις πληρωμές. Άνοιξε το ερμάριο και το υλικό διαβιβάστηκε στην εισαγγελία». Μάλιστα ο κ. Μπαμπασίδης ανέφερε ότι μέσα στην ντουλάπα βρέθηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές - μια εκ των οποίων ήταν η 73χρονη με τα 900.000. «Μια άλλη αφορούσε άλλη οικογένεια που η περιουσία της δεσμεύτηκε μετά τους πρόσφατους ελέγχους. Αυτές τις προσφυγές τις είχε κάνει αποδεκτές με μη νόμιμες διαδικασίες. Έχουν πάει όλα αυτά στη Δικαιοσύνη. Όταν άνοιξε το ερμάριο έγινε καταγραφή που κοινοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία», όπως εξήγησε.

Ο κ. Μπαμπασίδης υποστήριξε ότι η κυρία Τυχεροπούλου ήταν προϊσταμένη δύο διευθύνσεων αρμόδιων για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και για τους ελέγχους. «Αυτό ήταν ασυμβίβαστο σύμφωνα με το action plan και έπρεπε να τη βγάλουμε από τη μία θέση. Δεν έγινε κάτι εκδικητικά», είπε ο μάρτυρας.

Σε ότι αφορά την εμπλοκή του ονόματός του σε διαλόγους της δικογραφίας που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υποστήριξε πώς πρόκειται για «παρεξήγηση». «Ουδεμία παράνομη πράξη εκ μέρους μου υπήρξε και καμία πληρωμή που να μην ήταν νόμιμη έγινε», όπως κατέθεσε.

Κατά την εξέτασή του από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ), η οποία επισήμανε πώς πριν από ελέγχους υπήρχε ενημέρωση, ο μάρτυρας απάντησε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία οι ελεγχόμενοι πρέπει να ενημερώνονται.

«Κανένας δεν έμαθε ποτέ, πότε έγινε ο έλεγχος. Τους ενημερώσαμε τελευταία στιγμή, τηλεφωνικά. Μια, δυο μέρες πριν. Αυτό το κάνει η υπηρεσία. Είναι καθήκον των υπαλλήλων να ενημερώνουν, είτε είναι τακτικός είτε έκτακτος έλεγχος. Το λέει η νομοθεσία», κατέθεσε ο μάρτυρας.

«Έχετε ξανακούσει να έρχεται ο εφοριακός και να λέει πως δυο μέρες πριν ενημερώνει τον ελεγχόμενο;», τον ρώτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, με εκείνον να επιμένει. «Όταν έχουμε ελέγχους για ζώα, επιβάλλεται να υπάρχει ενημέρωση, αλλιώς εάν δεν έχει μαζεμένα τα ζώα ή εάν τα βόσκει, πώς θα του κάνω τον έλεγχο; Προβλέπεται αυτό», υποστήριξε.

ΠΑΣΟΚ: Αποδείχθηκε η υπονόμευση των ελεγκτικών μηχανισμών προς όφελος συμφερόντων στενά συνδεδεμένων με τη ΝΔ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίαζαν πως από την εξέταση του μάρτυρα προέκυψε ότι οι αγρότες συχνά ενημερώνονταν εκ των προτέρων για επικείμενους ελέγχους, ειδικά καταγγελιών, «γεγονός που αλλοιώνει πλήρως την αξιοπιστία των διαδικασιών και τους βοηθούσε να προετοιμάζονταν για να μην βρεθεί καμία αναντιστοιχία σε σχέση με την δήλωσή τους» και που «πιστοποιεί την συνειδητή συμμετοχή στελεχών του Οργανισμού στη συγκάλυψη παρατυπιών και απατών».

Πηγές ΝΔ: Η εμπλοκή Χνάρη στην αύξηση των ζώων στην Κρήτη φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολη θέση

Η απάντηση του κ. Μπαμπασίδη σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει υποχρέωση να μετράει τα ζώα που έχει κάθε κτηνοτρόφος και πως η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών», πυροδότησε ένταση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

«Η κατάθεση του μάρτυρα, όχι μόνο ενισχύει την κυβερνητική θέση, αλλά παράλληλα προκαλεί αμηχανία στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ που… σπεύδει να ζητήσει και τα ρέστα», αναφέρουν πηγές της ΝΔ και συνεχίζουν: «Εάν κόπτεται πραγματικά για την αλήθεια, ας ερευνήσει την περίπτωση του βουλευτή του στο νομό Ρεθύμνου Μανώλη Χνάρη, ο οποίος διετέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πρωτογενούς τομέα καθώς και αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Κρήτης, αρμόδιος για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης».

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για αποκάλυψη - «βόμβα» της εφημερίδας Νέα Κρήτη εις βάρος του νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενες ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο σε συσκέψεις στην Κρήτη «μιλούσαν για ανεξέλεγκτο αριθμό ζώων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ίδια στιγμή ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης έκανε τον «τροχονόμο» στα αιγοπρόβατα που αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο».