Εξερράγη αυτοκίνητο πρώην συνεργάτη του Ουκρανού πρωθυπουργού Aζάροφ στη Μόσχα -Τραυματίστηκε σοβαρά

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα μετά την έκρηξη αυτοκινήτου στην περιοχή Τσερτάνοβο, στο νότιο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας, το πρωί της Παρασκευής.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο Σεργκέι Ζαβορόντι, πρώην συνεργάτης και εκπρόσωπος του φιλορώσου όπως χαρακτηρίζουν ουκρανικά ΜΜΕ, πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Μίκολα Αζάροφ.

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Έκρηξη στη Μόσχα

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζαβορόντι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα. Ρωσικά μέσα μεταδίδουν ότι έχασε το αριστερό του χέρι, ενώ φέρει επίσης διάσειση και κατάγματα στα πλευρά. Ο Αζάροφ επιβεβαίωσε ότι ο πρώην συνεργάτης του επέζησε από την έκρηξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κιροβογκράντσκαγια, κοντά στον σταθμό του μετρό Γιούζναγια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά μέσα, εκρηκτικός μηχανισμός ενδέχεται να είχε τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του οχήματος. Η συγκεκριμένη εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την έκρηξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Η έκρηξη έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τον θάνατο Ρώσου στρατιωτικού από ανατίναξη αυτοκινήτου στην Αγία Πετρούπολη, σε ένα νέο περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για επιθέσεις εντός της ρωσικής επικράτειας.