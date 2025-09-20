Υπάλληλοι της Starbucks σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ καταθέτουν αγωγές για τον νέο ενδυματολογικό κώδικα -Ο λόγος - iefimerida.gr

Νομική μάχη ανοίγουν εργαζόμενοι της Starbucks σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ, καταγγέλλοντας ότι η εταιρεία τούς υποχρέωσε να αγοράσουν καινούρια ρούχα λόγω αλλαγής στον ενδυματολογικό κώδικα, χωρίς να τους αποζημιώσει.

Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν ομαδικές αγωγές στα δικαστήρια του Ιλινόι και του Κολοράντο, ενώ στην Καλιφόρνια υπέβαλαν καταγγελίες στην αρμόδια υπηρεσία. Αν δεν υπάρξουν κυρώσεις από το κράτος, αναμένεται και εκεί να ακολουθήσει αγωγή.

Ο νέος κανονισμός

Από τις 12 Μαΐου, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να φορούν μαύρο πουκάμισο κάτω από την πράσινη ποδιά τους, σε συνδυασμό με χακί, μαύρο ή μπλε τζιν παντελόνι, ή μαύρο φόρεμα μέχρι το γόνατο. Τα παπούτσια πρέπει να είναι ουδέτερου χρώματος και αδιάβροχα, ενώ απαγορεύονται τα τατουάζ στο πρόσωπο, τα πολλαπλά τρυπήματα και το «θεατρικό» μακιγιάζ.

