Θρίλερ με την εξαφάνιση influencer στην Αυστρία: Συνελήφθη ο πρώην σύντροφός της - iefimerida.gr

Η υπόθεση εξαφάνισης μιας 31χρονης influencer ομορφιάς απασχολεί τις αρχές της Αυστρίας τα τελευταία 24ωρα.



Η Στέφανι Πίπερ εξαφανίστηκε ενώ επέστρεφε από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Τελευταία φορά, σύμφωνα με τη NY Post, φέρεται να εθεάθη να βγαίνει από ένα ταξί με φίλη της στο Γκρατς.



Σύμφωνα με τις αρχές, δεν εμφανίστηκε ποτέ στη φωτογράφιση που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα και από τότε αγνοούνται τα ίχνη της.



Η Kurier αναφέρει ότι οι τοπικές αρχές εντόπισαν μόνο του τον σκύλο της στο διαμέρισμα, ενώ το τηλέφωνό της είναι κλειστό.



Αυστρία: Συνελήφθησαν ο πρώην σύντροφός της και δύο συγγενείς του

Για την υπόθεση εξαφάνισης συνελήφθησαν ο πρώην σύντροφός της και δύο συγγενείς της.



Η Der Standard μετέδωσε ότι ο πρώην σύντροφός της συνελήφθη στη Σλοβενία και την Παρασκευή εκδόθηκε στην Αυστρία. Οι δύο συγγενείς του πρώην φίλου, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Γκρατς, κρατούνται στις φυλακές Γιακομίνι, στο Γκρατς. Πρόκειται για τον αδελφό και τον πατριό, οι οποίοι, όπως και ο ύποπτος, είναι Σλοβένοι πολίτες αλλά ζουν στο Γκρατς. Και οι τρεις μέχρι στιγμής δεν έχουν συνεργαστεί με τις αρχές στην ανάκριση.



Ο πρώην σύντροφος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας κοντά σε ένα καζίνο, ακριβώς νότια της συνοριακής διέλευσης Σπίλφελντ/Σέντιλ. Βρέθηκε κοντά στο φλεγόμενο αυτοκίνητό του.