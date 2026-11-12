Σαρωτικό χτύπημα της Europol στο Dark Web: 354 συλλήψεις σε 14 χώρες -Κατασχέθηκαν σχεδόν 6 τόνοι ναρκωτικά και περιουσιακά στοιχεία

Μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιχειρήσεις κατά του παράνομου εμπορίου στο Dark Web πραγματοποίησαν οι διωκτικές αρχές 14 χωρών, υπό τον συντονισμό της Europol.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «TorNado» οδήγησε στη σύλληψη 354 ατόμων, στην πραγματοποίηση εκατοντάδων ερευνών σε κατοικίες και στην κατάσχεση περίπου 6 τόνων ναρκωτικών ουσιών, όπλων και παράνομων περιουσιακών στοιχείων.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, η επιχείρηση ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2026.

Πέντε μεγάλα παράνομα marketplaces στο στόχαστρο

Η επιχείρηση TorNado αποτέλεσε συνέχεια προηγούμενων διεθνών επιχειρήσεων, όπως οι RapTor (2025), SpecTor (2023), Dark Huntor (2021) και DisrupTor (2020).

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν ύποπτοι που συνδέονταν με πέντε μεγάλα παράνομα διαδικτυακά marketplaces, τα οποία είχαν τεθεί στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών: Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom και Tor2Door.

Πηγή: Europol

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Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν σε πωλητές και αγοραστές που χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα διαδικτυακά φόρουμ, ηλεκτρονικά καταστήματα με έναν μόνο πωλητή, καθώς και κρυπτογραφημένες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι συλλήψεις στις 14 χώρες κατανεμήθηκαν ως εξής:

Ηνωμένες Πολιτείες: 132 συλλήψεις

Ηνωμένο Βασίλειο: 59 συλλήψεις

Ουγγαρία: 45 συλλήψεις

Γερμανία: 41 συλλήψεις

Γαλλία: 23 συλλήψεις

Ολλανδία: 12 συλλήψεις

Σλοβενία: 11 συλλήψεις

Αυστρία: 6 συλλήψεις

Ιρλανδία: 5 συλλήψεις

Τσεχία: 4 συλλήψεις

Αυστραλία: 1 σύλληψη

Φινλανδία: 1 σύλληψη

Νέα Ζηλανδία: 13 συλλήψεις

Στο Μαυροβούνιο πραγματοποιήθηκε επίσης αστυνομική δράση με επισκέψεις σε κατοικίες υπόπτων, στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Κατασχέθηκαν και όπλα, μετρητά και κρυπτονομίσματα

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα ευρήματα των ερευνών, με τις ευρωπαϊκές αρχές να κατάσχουν συνολικά περίπου 950 κιλά παράνομων ναρκωτικών.

Πηγή: Europol

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Πηγή: Europol

Μεταξύ των μεγαλύτερων ποσοτήτων που εντοπίστηκαν ήταν 150 κιλά αμφεταμινών στη Γερμανία, 150 κιλά κεταμίνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, 40 κιλά MDMA στην Ολλανδία και 50 κιλά κάνναβης στη Γαλλία, καθώς και ποσότητες κοκαΐνης.

Οι κατασχέσεις περιλάμβαναν επίσης μανιτάρια ψιλοκυβίνης, ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιείχαν THC, καθώς και περισσότερα από ένα εκατομμύριο δισκία συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 57 πυροβόλα όπλα και ποσότητες πυρομαχικών, ενώ περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και κρυπτονομίσματα δεσμεύτηκαν από τις ευρωπαϊκές αρχές.

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες συλλήψεις, οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερους από 4,8 μετρικούς τόνους παράνομων ναρκωτικών, 152 πυροβόλα όπλα και περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές και διωκτικές αρχές από την Αυστραλία, την Αυστρία, την Τσεχία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Μαυροβούνιο, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.