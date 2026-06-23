Έτοιμος ο Πούτιν για συνομιλίες με την Ουκρανία, στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας του 2022 - iefimerida.gr

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου.

Την εξέλιξη μετέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Σεργέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία «από το σημείο όπου είχαν διακοπεί», αναφερόμενος ρητά στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022 και στις μεταγενέστερες επαφές το 2025.

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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να είναι πρόθυμη να συνομιλήσει με το Κίεβο, αλλά δεν άφησε να εννοηθεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει υποχωρήσεις σχετικά με τις υφιστάμενες απαιτήσεις της.

Λίγο νωρίτερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε πει ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2026, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και να αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης σε ορισμένες περιοχές. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να εξαντλήσει μια βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου της Ρωσίας και να δείξει στους Ρώσους ότι η σύγκρουση δεν είναι πλέον κάτι μακρινό.

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Τι δείχνει η Ρωσία με την αναφορά στο κείμενο της Κωνσταντινούπολης

Πρόκειται για μια εξέλιξη που πιθανόν να αποδειχθεί σημαντική, δεδομένου ότι έχουν περάσει τέσσερα και πλέον χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ουσιαστική άρνηση έως τώρα του Ρώσου ηγέτη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, η αναφορά στο προσχέδιο συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης, ένα κείμενο το οποίο δεν έφτασε ποτέ σε επίπεδο να είναι έτοιμο για υπογραφή από τα δύο εμπόλεμα μέρη, δείχνει πως υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί για την ειρήνη.

Τι περιελάμβανε το προσχέδιο συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης

Η λεγόμενη «συμφωνία της Κωνσταντινούπολης» του 2022 δεν ήταν τελικά υπογεγραμμένη συμφωνία, αλλά ένα προσχέδιο που συζητήθηκε στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2022.

Το περιεχόμενό του έγινε ευρύτερα γνωστό το 2024, όταν δημοσιεύθηκαν σχέδια και σχετικά έγγραφα.

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Τα βασικά σημεία ήταν τα παρακάτω:

Μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας - Η Ουκρανία θα δεσμευόταν να είναι μόνιμα ουδέτερο κράτος, δηλαδή:

να μην ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ

να μη συμμετέχει σε στρατιωτικές συμμαχίες

να μη φιλοξενεί ξένα στρατεύματα ή στρατιωτικές βάσεις

να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας: Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία θα λάμβανε εγγυήσεις ασφαλείας από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Κίνα, η Τουρκία και η Ρωσία. Σε περίπτωση νέας επίθεσης, οι εγγυήτριες δυνάμεις θα έπρεπε να βοηθήσουν την Ουκρανία. Ωστόσο, υπήρχε σοβαρή διαφωνία για το πώς θα ενεργοποιούνταν αυτές οι εγγυήσεις και αν η ίδια η Ρωσία θα μπορούσε να ασκήσει βέτο.

Δυνατότητα ένταξης στην ΕΕ: Το προσχέδιο δεν απαγόρευε την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική ρωσική απαίτηση αφορούσε το ΝΑΤΟ και όχι την ΕΕ.

Περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις: Υπήρχε συζήτηση για δραστικούς περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό, αλλά οι δύο πλευρές απείχαν πολύ από ένα σημείο συμφωνίας. Η Ρωσία ζητούσε περίπου 85.000 στρατιώτες, 342 άρματα μάχης και 519 πυροβόλα. Η Ουκρανία πρότεινε περίπου 250.000 στρατιώτες, 800 άρματα και 1.900 πυροβόλα.

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Κριμαία και Ντονμπάς: Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα ήταν τα εδάφη. Στο «ανακοινωθέν της Κωνσταντινούπολης» οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα εφαρμόζονταν στην Κριμαία και σε ορισμένες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, αφήνοντας το εδαφικό ζήτημα για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.