Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ δείχνει εταιρεία αντικατάστασης καλωδίων χαλκού για το χάος στις αερομεταφορές

Ιδιωτική εταιρία που είχε αναλάβει εργολαβικά την αντικατάσταση παλιών καλωδίων χαλκού των συστημάτων επικοινωνίας με οπτικές ίνες, δείχνει ο υπουργός Μεταφορών των ﻿ΗΠΑ αναφορικά με το χάος που προκλήθηκε στις αερομεταφορές στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο Σον Ντάφι αναφερόμενος στην εταιρία L3 Harris η οποία ανέλαβε το έργο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) αναρωτήθηκε εάν «έκανε καλή δουλειά», αφήνοντας σαφεις αιχμές σχετικά με την καθήλωση χιλιάδων επιβατικών αεροσκαφών και την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων στη χώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Μεταφορών δήλωσε αρχικά ότι δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για σφάλμα της L3 Harris ή εάν το πρόβλημα οφειλόταν σε ελαττωματικό σύστημα.



«Αυτό που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε είναι αν υπήρξε ανικανότητα -δηλαδή σφάλμα χειριστή- από την πλευρά της L3 Harris, ή μήπως εγκατέστησαν κάποιο ελαττωματικό router. Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει ποιο ήταν ακριβώς το σφάλμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ.

«Μήπως η L3 Harris δεν έκανε καλή δουλειά για εμάς;», αναρωτήθηκε ο ίδιος και πρόσθεσε σχετικά με την υπερφόρτωση δεδομένων σε άλλα κέντρα επικοινωνίας.

«Καταγράφονταν πάνω από 1.000 προσπάθειες σύνδεσης κάθε τέσσερα με πέντε δευτερόλεπτα, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στην επικοινωνία μας με αεροπλάνα, καθώς και ορισμένες διαταραχές στη λειτουργία των ραντάρ μας».

Ο κ. Ντάφι ξεκαθάρισε από την πλευρά του ότι η αιτία δεν ήταν κάποιο εργαλείο προγραμματισμού βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ούτε επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο το οποίο επιβλέπεται από την L3Harris Technologies διαχειρίζεται κρίσιμες ραδιοσυχνότητες, τις οποίες χρησιμοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με τους πιλότους.

Περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες και σήμερα

Την ίδια στιγμή περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες και σήμερα στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που επιβλήθηκε σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες.

«Δεν μπορέσαμε να επαναπρογραμματίσουμε 12.000 πτήσεις» την Παρασκευή, ένα σύνολο που περιελάμβανε περίπου 9.000 εμπορικές πτήσεις και 3.000 ιδιωτικές πτήσεις, δήλωσε ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, σε συνέντευξη Τύπου.

«Και εκτιμούμε ότι μεταξύ 4.000 και 5.000 από τις 41.000 πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο πιθανότατα θα ακυρωθούν», πρόσθεσε.

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στις ΗΠΑ / AP Photo/Ashley Landis

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των ΗΠΑ (FAA) ήρε την απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που είχε επιβάλει σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες στα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές και τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παράλυση σε εθνικό επίπεδο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, καθώς όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν καθηλωμένες στο έδαφος για αρκετές ώρες.