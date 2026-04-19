Η γαλλική εταιρεία CMA CGM επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πλοία της δέχθηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Ένα πλοίο της εταιρείας CMA CGM «δέχθηκε προειδοποιητικές βολές χθες (Σάββατο)» στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Το πλήρωμά του είναι ασφαλές», δήλωσε η εταιρεία με έδρα τη Μασσαλία, σε σύντομο δελτίο τύπου.

Οι κρίσιμες στιγμές κατά τις οποίες το Sanmar Herald, με σημαία Ινδίας, δεχόταν πηρά αποτυπώθηκε σε ηχητικό ντοκουμέντο.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, «υπέστη ζημιές» το Σάββατο, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για ένα από τα δύο πλοία τα οποία το Ιράν ισχυρίστηκε ότι απέτρεψε από το να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, χθες Σάββατο.

Επιβεβαιώνουν και οι Βρετανοί για το πλοίο

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO το Σάββατο, περιπολικά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) άνοιξαν πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου. Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Ένα άλλο πλοίο, το Mein Schiff 4 με σημαία Μάλτας, ανέφερε ότι σ μικρή απόσταση έπεσε ένα βλήμα ενώ έπλεε κοντά στο Ομάν, σύμφωνα με την εταιρεία Vanguard.

Σε ένα τρίτο περιστατικό, η UKMTO ανέφερε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «αναφέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ζημιές σε ορισμένα εμπορευματοκιβώτια», αλλά όχι πυρκαγιά. Η αναφορά αυτή θα μπορούσε να αφορά στο πλοίο της γαλλικής εταιρείας CMA CGM.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ