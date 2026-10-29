Εστιατόρια στη Σαρδηνία απαγορεύουν σε οικογένειες να χρησιμοποιούν κινητά στο τραπέζι - iefimerida.gr

Εστιατόρια στη Σαρδηνία απαγορεύουν στις οικογένειες τη χρήση smartphone και άλλων συσκευών στο τραπέζι, με στόχο να ενθαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών.



Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «A tavola senza schermi» (Στο τραπέζι χωρίς οθόνες), υλοποιείται υπό την καθοδήγηση της Anna Cau, Συνηγόρου του Παιδιού στο ιταλικό νησί. Αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας για τον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης οθονών από τα παιδιά και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια των γευμάτων.



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Οι γονείς και τα παιδιά τους θα πρέπει να απομακρύνουν τα κινητά τους τηλέφωνα όταν γευματίζουν σε κάποιο από τα 15 εστιατόρια που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο μιας πιλοτικής δράσης διάρκειας ενός μήνα που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.



Η Cau, πρώην δικαστής ανηλίκων, δήλωσε: «Η ιδέα δεν είναι να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε απαγορεύσεις ή να ρίχνουμε όλο το βάρος της ευθύνης στους γονείς, αλλά να διασφαλίσουμε ότι το ευρύτερο περιβάλλον μας στηρίζει τους γονείς στον ρόλο τους και βοηθά τους ανηλίκους να αλληλεπιδρούν με άλλους. Χρειαζόμαστε περιβάλλοντα στον πραγματικό κόσμο που ενισχύουν και διευκολύνουν τη ζωή τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα μικρό βήμα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης φιλοσοφίας που διέπει την προσέγγισή μου σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα».

«Κιτ επανασύνδεσης» στα εστιατόρια για να συνομιλούν οι οικογένειες αντί να κοιτούν τα κινητά

Αφού οι οικογένειες παραδώσουν τις συσκευές τους, το προσωπικό του εστιατορίου θα τους παρέχει ένα «κιτ επανασύνδεσης» (reunion kit), το οποίο περιλαμβάνει παιχνίδια και υλικό για ζωγραφική. Το κιτ, το οποίο σχεδιάστηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία Παιδιάτρων, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα άτομα κάτω των 18 ετών να ξεκινήσουν συζητήσεις με τους γονείς τους, όπως το να μοιραστούν ιστορίες για την ημέρα τους. Το κιτ περιλαμβάνει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που αναλύει τους κινδύνους της υπερβολικής έκθεσης στις οθόνες, καθώς και συμβουλές για τη διαχείριση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο σπίτι.



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«Τα εστιατόρια θα προσφέρουν μια εναλλακτική δραστηριότητα, υπό τη μορφή παιχνιδιού, που αποσκοπεί στην προώθηση της αλληλεπίδρασης», ανέφερε η Cau. «Φυσικά, τα παιχνίδια είναι σχεδιασμένα με χρονικούς περιορισμούς, προσαρμοσμένους στο πλαίσιο ενός γεύματος ή δείπνου σε εστιατόριο».



Η Cau εργάστηκε πάνω στο σχέδιο σε συνεργασία με το παράρτημα της Σαρδηνίας της Fipe-Confcommercio, μιας ένωσης που εκπροσωπεί τους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας. Ο Emanuele Frongia, πρόεδρος της ομοσπονδίας στο νησί, δήλωσε ότι τα 15 εστιατόρια δέχτηκαν πρόθυμα να συμμετάσχουν. Το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της πρωτοβουλίας σε εθελοντική βάση.



«Τα εστιατόρια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της οικειότητας που οι οικογένειες ανακαλύπτουν ξανά όταν δειπνούν έξω», ανέφερε ο Frongia. «Ωστόσο, παρατηρούμε όλο και συχνότερα ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών, η ζωηρή συζήτηση δίνει τη θέση της σε διαστήματα σιωπής, καθώς οι άνθρωποι κοιτούν τις συσκευές τους. Συχνά, μάλιστα, δίνουν κάποια συσκευή σε ένα παιδί για να το κρατήσουν ήσυχο».