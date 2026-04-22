Eσθονός πολιτικός γίνεται viral για το κούρεμά του, μοιάζει με Playmobil -«Κλάμα» στα social media - iefimerida.gr

Νέα αίσθηση στο Διαδίκτυο έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες ένας (παντελώς άγνωστος) Εσθονός πολιτικός, ο οποίος έχει γίνει viral για.. το μαλλί του.



Μετά τον Τούρκο πολιτικό με το παχύ μουστάκι, ο Ράιαν Έπλερ (Rain Epler) έχει κατακτήσει τα social media χάρη στο κούρεμά του που θυμίζει κάτι μεταξύ Playmobil και Ringo Star (την εποχή των Beatles).

Ποιος είναι ο Εσθονός με το μαλλί «σήμα κατατεθέν»

Ο 49χρονος Επλερ, δεξιός πολιτικός από το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος της Εσθονίας για περίπου δύο μήνες, από το 2020 έως το 2021.

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική εργαζόταν στον επιχειρηματικό χώρο, κυρίως σε εταιρείες τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σήμερα είναι μέλος του εσθονικού κοινοβουλίου, όπου υπηρετεί ως πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου.

Ο Έπλερ έχει γίνει διάσημος όχι τόσο για τα έργα του όσο για το μοναδικό του χτένισμα, που έχει προκαλέσει ποικίλα χιουμοριστικά σχόλια στο Διαδίκτυο.

Η ιδιόμορφη εμφάνισή του έχει γίνει viral στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, και πολλοί αναρωτιούνται αν το στιλ του είναι σκόπιμο ή αν κουρεύεται μόνος τους και είχε κάποιο… ατύχημα.

«Nόμιζα ότι πρόκειται για εικόνα από Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά είναι αληθινός» και «γιατί να μην εμφανιστεί έτσι και στις εκλογές;», είναι κάποια ενδεικτικά σχόλια των χρηστών του Διαδικτύου.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και σχόλια του τύπου «οι Εσθονοί πολιτικοί μοιάζουν σαν να βγήκαν κατευθείαν από τη Eurovision».

Ο ίδιος αποδέχεται με χιούμορ την αστεία του εμφάνιση και τονίζει πως το μαλλί του αποτελεί το «σήμα κατατεθέν» του.