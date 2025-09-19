Εσθονία: Το Ταλίν ζητά από το ΝΑΤΟ ενεργοποίηση του άρθρου 4, μετά την εισβολή ρωσικών μαχητικών - iefimerida.gr

Ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ ζητά ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ.

Ο Εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση απειλής σε ένα από τα μέλη του, μετά την εισβολή τριών ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της.

"Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ" σχετικά με παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ στην πλατφόρμα X.