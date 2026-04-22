Η ΕΣΣΔ κατασκεύασε υποβρύχια από ένα μέταλλο τόσο δύσκολο στη συγκόλληση που οι ΗΠΑ προτίμησαν να μην το δοκιμάσουν ποτέ - iefimerida.gr

Ηταν Σεπτέμβριος του 1971 όταν ένα σοβιετικό υποβρύχιο βγαίνει από τα μεγάλα ναυπηγεία του Λένινγκραντ με ένα κύτος που λάμπει αντί να σκουριάζει.

Υποβρύχια με κύτη από κράμα τιτανίου

Έξι σκάφη του Προγράμματος 705 κατασκευάστηκαν με κύτη από κράμα τιτανίου, μια επανάσταση στον σχεδιασμό των υποβρυχίων, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του τιτανίου και τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την επεξεργασία του.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θα χρειαστούν χρόνια για να πιστέψουν τους δικούς τους αναλυτές. Όταν τελικά τα στοιχεία έγιναν εμφανή, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν τις υποψίες τους σχετικά με τη χρήση κραμάτων τιτανίου, ανακτώντας μεταλλικά ρινίσματα που είχαν πέσει από ένα φορτηγό κατά την έξοδο από το ναυπηγείο της Αγίας Πετρούπολης. Ένα κομμάτι λαμπερού μετάλλου που μαζεύτηκε από το δρόμο.

Έτσι ξεκινά η ιστορία του μεγαλύτερου τεχνολογικού στοιχήματος του Ψυχρού Πολέμου.

Το τιτάνιο, ένα υλικό που κανείς άλλος δεν τολμούσε να αγγίξει

Η ΕΣΣΔ αποφάσισε να σχεδιάσει τα δικά της υποβρύχια χρησιμοποιώντας ένα υλικό που κανένα κράτος δεν είχε τολμήσει να χρησιμοποιήσει, το τιτάνιο.

Σε σύγκριση με τον χάλυβα, αυτό το μέταλλο είναι σχεδόν δύο φορές ελαφρύτερο, αντέχει στη διάβρωση από το πολύ αλμυρό θαλασσινό νερό και δεν είναι μαγνητικό. Τρεις ιδιότητες που, σε συνδυασμό, αλλάζουν ριζικά τις δυνατότητες ενός υποβρυχίου. Ένα ελαφρύτερο σκάφος βουτά πιο γρήγορα, πιο βαθιά, ενώ ένα μη μαγνητικό υλικό περνά κυριολεκτικά ανάμεσα από τα πλέγματα των εχθρικών σόναρ.

Ιδανικά για να πλησιάζουν διακριτικά τις εχθρικές ακτές, τα Alfa μπορούσαν να κινούνται με ταχύτητα 70 χλμ./ώρα και να βουτούν έως και 900 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ένα βάθος απρόσιτο για τον αντίπαλο.

«Εφιάλτης»

Για να δώσουμε μια ιδέα. Οι τορπίλες του ΝΑΤΟ εκείνης της εποχής δεν ήταν τεχνικά ικανές να τα αναχαιτίσουν σε αυτή την ταχύτητα. Κάποτε, ένα Alfa έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα κάτω από ένα κονβόι του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, δημιουργώντας αρκετό θόρυβο ώστε τα συμμαχικά πλοία να μετρήσουν με ακρίβεια την ταχύτητα και το βάθος του. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι οι τορπίλες της εποχής δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το υποβρύχιο. Εφιάλτης. Αυτή ήταν ακριβώς η λέξη που χρησιμοποιούσαν οι αξιωματικοί του Ναυτικού.

Η ιδέα δεν ήταν καινούργια. Το Σχέδιο 705 είχε προταθεί ήδη από το 1957 από τον Μ. Γ. Ρουσάνοφ, και οι αρχικές εργασίες σχεδιασμού είχαν ξεκινήσει τον Μάιο του 1960 στο Λένινγκραντ. Επτά χρόνια μελετών πριν τοποθετηθεί το πρώτο φύλλο λαμαρίνας.

Αποθήκες γεμάτες με αργό, εργάτες με διαστημικές στολές

Ως κύριο υλικό για το κύτος είχε επιλεγεί το τιτάνιο, απολύτως ανθεκτικό στη διάβρωση και ελάχιστα μαγνητικό. Ωστόσο, είναι πολύ ιδιότροπο, συγκολλάται μόνο σε αδρανές αέριο, είναι δύσκολο να κοπεί και παρουσιάζει υψηλό συντελεστή τριβής.

Εκεί είναι που η ιστορία παίρνει μια σχεδόν απίθανη τροπή. Για να συγκολλήσουν μεγάλες πλάκες τιτανίου σε μεγάλη κλίμακα οι Σοβιετικοί μηχανικοί έπρεπε να κατασκευάσουν τεράστιες αποθήκες ερμητικά σφραγισμένες, τις οποίες στη συνέχεια γέμισαν με αργό, ένα αδρανές αέριο που δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία συγκόλλησης. Ολόκληρα κτίρια γεμάτα με ένα σπάνιο αέριο, μόνο και μόνο για να συναρμολογηθούν μεταλλικά εξαρτήματα.

Η συγκόλληση του τιτανίου απαιτεί την περιβάλλουσα παρουσία αργού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι εργάτες στα σοβιετικά ναυπηγεία φορούσαν στολές υπό πίεση για να αναπνέουν σε υπόστεγα γεμάτα με αργό κατά τη διάρκεια της κατασκευής των σκαφών.

Μικρότερα θαλάμια γεμάτα με αργό χρησιμοποιούνταν για τη συγκόλληση μικρότερων εξαρτημάτων, όπως σωλήνες και βαλβίδες. Η συναρμολόγηση ενός σοβιετικού υποβρυχίου έμοιαζε περισσότερο με μια διαστημική εργαστηριακή διαδικασία παρά με μια κλασική εργασία σε ναυπηγείο.

Μοναδική βιομηχανική τεχνογνωσία, χτισμένη από το μηδέν

Στο Σεβεροντβίνσκ, η ΕΣΣΔ είχε κατασκευάσει εργαστήρια πλήρως αεροστεγή, ειδικά σχεδιασμένα για τη συγκόλληση τιτανίου. Ήταν τα μόνα στον κόσμο ικανά να κατασκευάζουν κύτη υποβρυχίων από ένα τέτοιο υλικό. Χρειάστηκε να αναπτυχθούν ειδικές ποιότητες χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε κράμα και μπρούντζου και το Κεντρικό Ινστιτούτο Έρευνας Μεταλλουργίας και Συγκόλλησης (Prometheus) κατάφερε να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες που είναι χαρακτηριστικές του τιτανίου. Μια μοναδική βιομηχανική τεχνογνωσία, χτισμένη από το μηδέν, που δεν υπήρχε πουθενά αλλού στον πλανήτη.

Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν δύσκολα. Το κύτος από τιτάνιο, όπως πολλές νέες τεχνολογίες, αποδείχθηκε δύσκολο να ελεγχθεί στην αρχή. Το ελαφρύ κράμα ήταν επιρρεπές σε ρωγμές, και το πρώτο υποβρύχιο του Προγράμματος 705 αποσύρθηκε από την υπηρεσία λόγω ρωγμών. Ωστόσο, οι Σοβιετικοί βελτίωσαν επαρκώς τη μεταλλουργία και τις τεχνικές συγκόλλησης ώστε να εξαλείψουν αυτά τα προβλήματα σε όλα τα μετέπειτα υποβρύχια.

Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να το δοκιμάσουν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, δεν τόλμησαν ποτέ να κάνουν το βήμα. Αν και το τιτάνιο είχε πράγματι αξιολογηθεί από το αμερικανικό ναυτικό στα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι ηγέτες το χαρακτήρισαν ως ακριβό και υπερβολικά δύσκολο στην επεξεργασία υλικό. Δεν ήταν θέμα έλλειψης τεχνογνωσίας, ήταν μια ψυχρή υπολογιστική απόφαση.

Εκείνη την εποχή πολλοί στους αμερικανικούς ναυτικούς κύκλους αναρωτιόνταν γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατασκεύαζαν τα δικά τους υποβρύχια με σκάφος από τιτάνιο. Ωστόσο, οι μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού είχαν εκτιμήσει ότι το κόστος θα υπερέβαινε τα στρατηγικά οφέλη. Αυτό είναι ένα μάθημα που οι Σοβιετικοί έμαθαν με τον σκληρό τρόπο.

Η ΕΣΣΔ μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό της αυτή την πολυτέλεια επειδή τα υποβρύχιά της υπάγονταν στο σοβιετικό στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα, το οποίο χρηματοδοτούνταν και διοικούνταν εξ ολοκλήρου από το κράτος. Δεν υπήρχε καμία εμπορική διαπραγμάτευση ή πίεση για κερδοφορία. Το κόμμα αποφάσιζε και τα εργοστάσια ακολουθούσαν.

Αυτό το σημείο αξίζει να το εξετάσουμε λεπτομερώς. Το τιτάνιο κοστίζει τρεις έως πέντε φορές περισσότερο από τον χάλυβα. Πολλαπλασιάζοντας αυτό το κόστος με τις χιλιάδες τόνους που απαιτούνται για το κύτος ενός πυρηνικού υποβρυχίου, συν τις δεξαμενές αργού, συν την εκπαίδευση εξειδικευμένων εργατών ικανών να εργάζονται με στολές σε αδρανή ατμόσφαιρα. Αν και οι Σοβιετικοί ήταν στην αιχμή της τεχνολογίας και οι μόνοι που κατασκεύαζαν τέτοια σκάφη, η καινοτομία αυτή αποτελούσε μια πραγματική οικονομική καταστροφή. Μια καταστροφή που μόνο ένα κράτος ικανό να αγνοήσει την κερδοφορία μπορούσε να δεχτεί.

Ένα πρόγραμμα που σταμάτησε, τα μειονεκτήματα

Παρά τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά τους, αυτά τα υποβρύχια αποδείχθηκαν δύσκολα στη συντήρηση κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής τους ζωής και η τακτική τους χρησιμότητα αμφισβητήθηκε γρήγορα, ακόμη και εντός των σοβιετικών αρχών.

Ο ρόλος τους περιορίστηκε σε μια σχεδόν πειραματική χρήση η οποία έληξε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το τιτάνιο είναι επίσης σχεδόν αδύνατο να επισκευαστεί στο πεδίο. Μια απλή ρωγμή στο κύτος σήμαινε την επιστροφή του σκάφους στο εργοστάσιο κάτι που μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό μειονέκτημα σε καιρό πολέμου.

Η ΕΣΣΔ κατασκεύαζε όλα τα υποβρύχιά της από τιτάνιο μέχρι τις αρχές του 1990, λίγο πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία έθεσε τέλος σε αυτό το υπερβολικά δαπανηρό πρόγραμμα. Σήμερα, κανένα ρωσικό υποβρύχιο δεν κατασκευάζεται πλέον από τιτάνιο. Οι κλάσεις Yasen, Borei και Lada, που αποτελούν τον πυρήνα του σημερινού στόλου της χώρας, έχουν όλες σχεδιαστεί από χάλυβα υψηλής αντοχής.

Ο επίλογος είναι «πικάντικος»

Η CIA αποδείχθηκε ικανή να αγοράσει τιτάνιο από τη Σοβιετική Ένωση υπό μυστικές συνθήκες. Η Σοβιετική Ένωση δεν γνώριζε ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός αεροσκάφους που θα μπορούσε κάποια μέρα να πετάξει πάνω από το έδαφός της. Αυτό το σοβιετικό τιτάνιο, που αγοράστηκε διακριτικά από τη CIA, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του SR-71 Blackbird, του αμερικανικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους.

Οι Σοβιετικοί πωλούσαν το μέταλλο που θα καθιστούσε δυνατή την παρακολούθηση του ίδιου τους του εδάφους. Δύσκολο να βρει κανείς καλύτερη απεικόνιση της βιομηχανικής ξέφρενης δραστηριότητας του Ψυχρού Πολέμου.

