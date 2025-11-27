O Ερντογάν υποδέχθηκε τον Πάπα στο Προεδρικό Μέγαρο -Ιστορική επίσκεψη, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδέχτηκε θερμά τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Προεδρικό Μέγαρο της Άγκυρας, σηματοδοτώντας μια ιστορική και υψηλού συμβολισμού επίσκεψη.

Η άφιξη του Πάπα περιελάμβανε τελετουργικούς ιππείς, οι οποίοι συνόδευσαν το επίσημο αυτοκίνητό του μέχρι την πύλη του πρωτοκόλλου.

Στην κεντρική είσοδο, ο Ερντογάν τον υποδέχτηκε προσωπικά, ενώ η τελετή συνεχίστηκε με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων Τουρκίας και Βατικανού. Ο Πάπας χαιρέτησε τη φρουρά, σε μια κίνηση σεβασμού προς την τελετουργία.

Ποζάροντας για τους δημοσιογράφους μπροστά από τις σημαίες της Τουρκίας και του Βατικανού, ο Ερντογάν και ο Πάπας Λέων XIV προχώρησαν στη συνέχεια σε ιδιωτική συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών. Μετά τις συναντήσεις, ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Πάπας Λέων XIV κατευθύνθηκαν στην Προεδρική Εθνική Βιβλιοθήκη για την συνέχεια της τελετής.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον τον Πάπα Λέοντα ΙΔ/ AP



O Πάπαw Λέων ΙΔ' χαιρετίζει την προεδρική φρουρά/ ΑP

Kατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Τουρκία, δήλωσε: «Ελπίζουμε να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η ειρήνη για ολόκληρο τον κόσμο». Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος ταξίδεψε με το ειδικό αεροσκάφος που του παραχώρησε η ιταλική αεροπορική εταιρεία ITA για το ταξίδι αυτό, χαιρέτισε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του περισσότερους από 70 δημοσιογράφους από διάφορα μέσα ενημέρωσης. Ο Πάπας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να πραγματοποιήσω αυτό το ταξίδι, το οποίο περίμενα με ανυπομονησία λόγω της σημασίας που έχει για όλους τους Χριστιανούς και τον κόσμο».

Αναφερόμενος στις επαφές που θα έχει στην Τουρκία και το Λίβανο, ο Πάπας Λέων δήλωσε, σύμφωνα με το CNNturk: «Ελπίζουμε να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η ειρήνη για όλο τον κόσμο». Καλώντας όλους τους ανθρώπους να ενωθούν για την ειρήνη και να αναζητήσουν τρόπους για να την επιτύχουν, ο Πάπας είπε: «Παρά τις διαφορές μας, τις διαφορετικές θρησκείες και τα διαφορετικά πιστεύω μας, είμαστε όλοι αδέλφια και ελπίζω ότι μπορούμε να συμβάλουμε στην προώθηση της ειρήνης και της ενότητας στον κόσμο».

Κοινή παρουσία Βαρθολομαίου και Πάπα

Ο Πάπας μεταβαίνει στην γειτονική χώρα με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, που τιμάται στις 30 Νοεμβρίου, αλλά και τον εορτασμό των 1.700 χρόνων από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Η κεντρική τελετή για τη σημαντική αυτή επέτειο θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου στον αρχαιολογικό χώρο όπου σώζονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια της Βιθυνίας, παρουσία τόσο του Οικουμενικού Πατριάρχη όσο και του Πάπα.