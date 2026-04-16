 Νέες προκλήσεις Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων» - iefimerida.gr
Νέες προκλήσεις Ερντογάν: «Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Φωτ. αρχείου ΑΡ
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Φωτ. αρχείου ΑΡ
Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την παρουσία στρατευμάτων στην Κύπρο.

Ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο με το πρόσχημα των εντάσεων που σχετίζονται με το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα, επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητα της Τουρκίας να υπερασπιστεί τους Τουρκοκυπρίους.

Όπως αναφέρει η dailysabah, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας, ο Ερντογάν διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων , Τουφάν Ερχιουρμάν, στο γραφείο εργασίας του Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Όχι μόνιμη παρουσία στρατού στην Κύπρο

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι τα στρατιωτικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί στο νησί λόγω των εντάσεων με το Ιράν δεν πρέπει να μετατραπούν σε μόνιμη παρουσία.

Επανέλαβε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση των Τουρκοκυπρίων και δεν θα επιτρέψει την υπονόμευση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ανώτατοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, ο διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο επικεφαλής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο προεδρικός σύμβουλος Ζαφέρ Τσουμπούκτσου.

