Ο Ερντογάν από τον ΟΗΕ ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου - iefimerida.gr

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος της Κύπρου, ενώ προειδοποίησε ότι κάθε σχέδιο στην ανατολική Μεσόγειο που αποκλείει την Τουρκία θα αποτύχει.

Αφού επιτέθηκε στο Ισραήλ για την κατάσταση στη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στα γειτονικά κράτη της χώρας του.

Μιλώντας για την ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος, είπε πως απαιτούνται εποικοδομητικές συνομιλίες, στις οποίες όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα συμφωνήσουν σε σχέδια δράσης που θα προάγουν την ευημερία και θα παράγουν οφέλη για όλους. Σε αυτή την κατεύθυνση, είπε πως αναμένει από τους γείτονες της Τουρκίας να ανταποκριθούν.

Αντίθετα, τόνισε ότι «τα σχέδια που αποκλείουν την Τουρκία και τη βόρεια Κύπρο δεν θα είναι επιτυχή». Οι εκτιμήσεις διίστανται αν αναφερόταν εμμέσως στις δρομολογημένες έρευνες για υδρογονάνθρακες σε ελληνικά και κυπριακά θαλάσσια οικόπεδα ή στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ή και στα δύο.



Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο

Στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο Κυπριακό, επιρρίπτοντας ευθύνη για τη μη εξεύρεση λύσης στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Μίλησε για δύο κράτη και δύο κοινότητες στο νησί της Κύπρου και ζήτησε από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να σταματήσουν την απομόνωση του «τουρκοκυπριακού κράτους», αναγνωρίζοντάς το ως νόμιμη κρατική οντότητα.

Ο Ερντογάν παρουσίασε την Τουρκία ως δύναμη ειρήνης

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια σειρά από περιφερειακές διαμάχες, στις οποίες η χώρα του, όπως υποστήριξε, προσπαθεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, μίλησε για τις συνομιλίες στην Άγκυρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, κατά τις οποίες συμφωνήθηκε η ανταλλαγή ομήρων και σορών, χωρίς όμως σε κανένα σημείο να καταδικάσει την εισβολή της Μόσχας.

Περιέγραψε ακόμα τον ρόλο που προσπαθεί να διαδραματίσει η Τουρκία για τη σταθερότητα στη Συρία, το Ιράν και το Ιράκ, καθώς και στη διαμάχη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.

Κατηγόρησε το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Γάζα

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του και αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση της εισόδου του Μαχμούντ Αμπάς στις ΗΠΑ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως λυπάται για τη μη παρουσία του αρχηγού της Παλαιστινιακής Αρχής στην αίθουσα, «την ώρα που το κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίζεται από έναν αυξανόμενο αριθμών χωρών».

Είπε πως βρίσκεται εκεί εκπροσωπώντας όχι μόνο τα 86 εκατ. των Τούρκων αλλά και «τους αδελφούς και αδελφές μας από την Παλαιστίνη που τους έχει επιβληθεί η σιωπή».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνει ένα σκελετωμένο παιδί που, όπως υποστήριξε, προέρχεται από τη Λωρίδα της Γάζας / AP

Κρατώντας φωτογραφία ενός σκελετωμένου παιδιού κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει «γενοκτονία» εναντίον του λαού της Γάζας. «Ακόμα και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, το Ισραήλ εξοντώνει αμάχους στη Γάζα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα και να καταστεί υπόλογη η «ομάδα γενοκτονίας», όπως την αποκάλεσε. «Δεν υπάρχει πόλεμος στη Γάζα, δεν υπάρχουν δύο πλευρές στη Γάζα, αυτό είναι εισβολή, γενοκτονία, μια πολιτική μαζικής σφαγής», είπε.

Τόνισε πως οι ισραηλινές δυνάμεις δεν στοχεύουν μόνο στην εξολόθρευση των ανθρώπων, αλλά πως σκοτώνουν ζώα, εξαφανίζουν δέντρα και φυσικούς πόρους.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο με αυτή την τρέλα», είπε ο Ερντογάν, καλώντας σε κατάπαυση πυρός και ελεύθερη διάβαση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Υποστήριξε μάλιστα πως «όποιος μένει σιωπηλός, είναι συμμέτοχος σε αυτή τη βαρβαρότητα».