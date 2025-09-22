Ερντογάν από τον ΟΗΕ: «Ο Νετανιάχου πραγματοποιεί γενοκτονία στο έθνος με το οποίο μοιράζονταν τα εδάφη για χρόνια» - iefimerida.gr

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ έκανε εκ νέου λόγο για γενοκτονία στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος, αφού συνεχάρη Γαλλία και Σαουδική Αραβία για την πρωτοβουλία τους, αλλά και τα κράτη που αποφάσισαν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη, τόνισε αρχικά:

«Ελπίζω αυτό το βήμα να βοηθήσει στη λύση των δύο κρατών. Για δύο χρόνια κάτω από την ισραηλινή κατοχή επικρατεί καταστροφή. Όποιος έχει συναισθήματα δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός. Το σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι να αναγκάσουν σε φυγή τους Παλαιστίνιους από την περιοχή».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε: «Έχει γίνει παγκόσμιο θέμα. Η συμμετοχή εδώ σήμερα είναι το πιο δυνατό παράδειγμα. Βλέπουμε κόσμο παντού να φωνάζει ''Λευτεριά στην Παλαιστίνη''. Αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Και δεν πέρασε, όπως αποδείχθηκε με τη Γαλλία. Ο Νετανιάχου σήμερα πραγματοποιεί γενοκτονία στο έθνος με το οποίο μοιράστηκε αυτά τα εδάφη για χρόνια. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να τον σταματήσει. Θέλουν να εξαφανίσουν τον παλαιστινιακό λαό και να επεκτείνουν τα σύνορά τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η άμεση κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη».