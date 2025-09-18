 Τουρκία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει Ερντογάν -Κάνει μπίζνες με τον γιο του Τραμπ, είχαν μυστική συνάντηση - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει Ερντογάν -Κάνει μπίζνες με τον γιο του Τραμπ, είχαν μυστική συνάντηση

Χειραψία Ερντογάν Τραμπ σε παλιότερη συνάντηση Αμερικανού και Τούρκου προέδρου
Χειραψία Ερντογάν - Τραμπ / Φωτογραφία: AP Photos
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μυστική συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ στο Παλάτι Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη κατήγγειλε ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ και συνοδευτική αντιπροσωπεία συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο αιφνιδιαστικής επίσκεψης.

«Το πρωτόκολλο τον ανέφερε ως ''επιχειρηματία'', χωρίς να αναφέρει το όνομά του κατά την επίσκεψη», δήλωσε ο Οζέλ.

«Την ώρα που η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπι. Ο Ερντογάν παριστάνει τον επικριτή του Νετανιάχου, αλλά δεν λέει λέξη κατά του πραγματικού προστάτη της υπόθεσης, του Τραμπ», πρόσθεσε ο Οζέλ.

Ο Οζέλ κατήγγειλε ότι ο Ερντογάν εμπλέκεται σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου των ΗΠΑ για το ζήτημα της Γάζας.

