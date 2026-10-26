 Ερντογάν κατά ΕΕ για τις αντιδράσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Στερούνται νομικής βάσης - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν κατά ΕΕ για τις αντιδράσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Στερούνται νομικής βάσης

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στην ΕΕ και όσες χώρες αντέδρασαν για την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων πλευρών για την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών «δεν έχουν καμία νομική βάση».

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα «δεν επιδιώκει να αποκομίσει οφέλη εις βάρος κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ πρόσθεσε ότι «όσοι επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο οφείλουν να σεβαστούν τη βούληση της Τουρκίας και της Λιβύης».

Οι Βρυξέλλες, μετά την επικύρωση του μνημονίου, τοποθετήθηκαν κάνοντας λόγο για μια συμφωνία «κενής περιεχομένου» και πως είναι «αντίθετη με το Δίκαιο της θάλασσας»

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥΡΚΟΛΙΒΥΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ΕΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ