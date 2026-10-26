Ερντογάν κατά ΕΕ για τις αντιδράσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Στερούνται νομικής βάσης - iefimerida.gr

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στην ΕΕ και όσες χώρες αντέδρασαν για την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων πλευρών για την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών «δεν έχουν καμία νομική βάση».

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα «δεν επιδιώκει να αποκομίσει οφέλη εις βάρος κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ πρόσθεσε ότι «όσοι επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο οφείλουν να σεβαστούν τη βούληση της Τουρκίας και της Λιβύης».

Οι Βρυξέλλες, μετά την επικύρωση του μνημονίου, τοποθετήθηκαν κάνοντας λόγο για μια συμφωνία «κενής περιεχομένου» και πως είναι «αντίθετη με το Δίκαιο της θάλασσας»