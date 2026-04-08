O Ερντογάν χαιρετίζει την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν: «Ελπίζουμε ότι θα εφαρμοστεί πλήρως επιτόπου» - iefimerida.gr

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κοινοποίησε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο NSosyal, στην οποία χαιρέτισε την προσωρινή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς προβλήματα στην περιοχή.

«Χαιρετίζουμε την εκεχειρία», είπε ο Ερντογάν

«Χαιρετίζουμε την εκεχειρία που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ στον πόλεμο που έχει μετατρέψει την περιοχή μας σε πεδίο μάχης από τις 28 Φεβρουαρίου», δήλωσε

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία του η εκεχειρία να εφαρμοστεί πλήρως χωρίς να δημιουργηθεί χώρος για ενδεχόμενες προκλήσεις ή δολιοφθορές:

«Ελπίζουμε ότι η εκεχειρία θα εφαρμοστεί πλήρως επιτόπου, χωρίς να δοθεί καμία ευκαιρία για πιθανές προκλήσεις και δολιοφθορές».

Συγχαρητήρια και έμφαση στην ειρήνη

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία και ιδιαίτερα το Πακιστάν και υπογράμμισε τη δέσμευση της Τουρκίας για ειρήνη.

«Συγχαίρουμε ολόψυχα όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διαδικασία που οδήγησε στην εκεχειρία, ιδιαίτερα το φίλο και αδελφό μας Πακιστάν. Είναι ειλικρινής μας ευχή η γεωγραφία μας, η οποία έχει υποφέρει τόσο πολύ από τον πόλεμο, τις συγκρούσεις, την ένταση και την καταπίεση, να επιτύχει ειρήνη, ηρεμία και σταθερότητα το συντομότερο δυνατό. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υψώνει τη φωνή της για ειρήνη στην περιοχή και στον κόσμο», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν-Αρακτσί

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αρακτσί, κατά την οποία συζήτησαν την τρέχουσα εκεχειρία και τις προοπτικές για σταθερή ειρήνη στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την ικανοποίηση της Τουρκίας για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός και δήλωσε ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εδραίωση της διαρκούς ειρήνης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ