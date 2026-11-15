Προκλητική ανάρτηση Ερντογάν για τα 43 χρόνια του ψευδοκράτους: «Δεν θα αφήσουμε ποτέ την Κύπρο μόνη της»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την συμπλήρωση 43 χρόνων «ίδρυσης» του ψευδοκράτους στα Κατεχόμενα, έκανε λόγο για «εθνική υπόθεση» για την Κύπρο, σχολιάζοντας ότι η Άγκυρα «δεν θα την εγκαταλείψει».

«Συγχαίρω ολόψυχα την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου για την 43η επέτειο από την ίδρυσή της και μνημονεύω με σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρές μας και με ευγνωμοσύνη τους βετεράνους μας», ανέφερε ο Ερντογάν και πρόσθεσε: «Στέλνω τους χαιρετισμούς και τις θερμές ευχές μου στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μου, με τους οποίους θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε τομέα. Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση… Δεν θα αφήσουμε ποτέ την Κύπρο μόνη της, ό,τι κι αν συμβεί».

