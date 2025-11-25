 Επιμένει ο Ερντογάν για συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Ερντογάν για συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντίμιρ Πούτιν σε πολύ φιλικό κλίμα τον Οκτώβριο του 2024
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντίμιρ Πούτιν σε πολύ φιλικό κλίμα τον Οκτώβριο του 2024 / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε εκ νέου την Κωνσταντινούπολη ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας, επιδιώκοντας να αναδείξει την Τουρκία σε βασικό διαμεσολαβητή στην ουκρανική κρίση.

Η πρόταση διατυπώθηκε κατά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, όπου ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και για τη διευκόλυνση άμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν τόνισε στους συνομιλητές του ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις «μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη». Σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή για τον σκοπό αυτό με τα δύο εμπόλεμα μέρη.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανιστεί ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, υπενθυμίζοντας τους προηγούμενους γύρους συνομιλιών που είχαν φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

