 Επικοινωνία Ερντογάν-Πεζεσκιάν: Η Άγκυρα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - iefimerida.gr
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Επικοινωνία Ερντογάν-Πεζεσκιάν: Η Άγκυρα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε παλιότερο τετ-α-τετ με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε παλιότερο τετ-α-τετ με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν / AP
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί για να βοηθήσει τη διαδικασία να ολοκληρωθεί ειρηνικά.

Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων και ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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