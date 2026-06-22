Επικοινωνία Ερντογάν-Πεζεσκιάν: Η Άγκυρα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - iefimerida.gr

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί για να βοηθήσει τη διαδικασία να ολοκληρωθεί ειρηνικά.
Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων και ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά.
Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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