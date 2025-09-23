Ερντογάν στο Fox News: Θα διαπραγματευτούμε για τα F-35 με τον Τραμπ -Στη Γάζα γίνεται γενοκτονία - iefimerida.gr

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι σκοπεύει να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ζήτημα της απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35, κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή Special Report του Fox News, ο Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία αναμένει «να κάνει και η Αμερική το σωστό», όσον αφορά τα F-35 αλλά και σε σχέση με την αγορά των F-16 και τη συνεχιζόμενη συνεργασία για την παραγωγή και συντήρησή τους.

«Θα διαπραγματευτούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν το σωστό για την Τουρκία, τόσο για τα F-35 όσο και για τα F-16», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Υπογράμμισε την επιθυμία της χώρας του να ενισχύσει την αμυντική της συνεργασία με τις ΗΠΑ παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από την αγορά του ρωσικού συστήματος πυραυλικής άμυνας S-400.

Η Τουρκία έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση των ΗΠΑ να αποκλείσουν τη χώρα από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του S-400, γεγονός που έχει δημιουργήσει ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών και έχει εγείρει ανησυχίες για την αποσταθεροποίηση της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Ερντογάν επανέφερε τη θέση του για το ζήτημα της Παλαιστίνης και την κατάσταση στη Γάζα, καταγγέλλοντας το Ισραήλ για «γενοκτονία». Στη συνέντευξη ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη Χαμάς «ομάδα αντίστασης» και όχι τρομοκρατική οργάνωση, προσθέτοντας ότι «χρησιμοποιούν ό,τι έχουν για να αμυνθούν».

«Το τι συμβαίνει στη Γάζα είναι γενοκτονία. Ο Νετανιάχου είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε αυτή τη γενοκτονία», υποστήριξε ο Ερντογάν, εντείνοντας τη σύγκρουση με το Ισραήλ και προκαλώντας αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Η επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα αναμένεται να φέρει και άλλες σφοδρές διαπραγματεύσεις σχετικά με τα αμυντικά ζητήματα και τις διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από την Αθήνα.