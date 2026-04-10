Ερντογάν σε Πεζεσκιάν: «Οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ πρέπει να οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη» - iefimerida.gr

Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το γραφείο του.

Οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν μεταξύ Ιράν και των ΗΠΑ πρέπει να αξιοποιηθούν για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι προσεχείς διαπραγματεύσεις τις ερχόμενες ημέρες πρέπει να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό για (να επιτευχθεί) διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», πρόσθεσε.

Είναι κρίσιμης σημασίας να μην δοθεί η ευκαιρία σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία, τόνισε και συμπλήρωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει με κάθε τρόπο σε αυτήν τη διαδικασία.