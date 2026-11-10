Έρευνα-σοκ στην Ισπανία για το TikTok: Πάνω από 26.000 ύποπτα προφίλ παιδόφιλων -48 εκατ. προβολές βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών - iefimerida.gr

Έντονη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα της ισπανικής οργάνωσης Maldita.es, για σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο TikTok.

Η ισπανική οργάνωση, σε έρευνα που διήρκεσε 35 ημέρες, από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, αποκάλυψε ότι εντόπισε 1.183 βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, περισσότερα από 26.000 προφίλ που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και συνολικά περίπου 48 εκατομμύρια προβολές.

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Η έρευνα καταγράφει όχι μόνο την παρουσία παράνομου υλικού στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανισμοί αναζήτησης και οι αλγόριθμοι προτάσεων μπορούν να οδηγήσουν τους χρήστες σε τέτοιο περιεχόμενο.

Από τα περισσότερα από 26.000 προφίλ που εντοπίστηκαν, τουλάχιστον 7.700 χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα, ενώ σύμφωνα με την οργάνωση αρκετά συνδέονται με την Ισπανία. Τα ευρήματα αφορούν ένα διεθνές δίκτυο χρηστών που αναζητούν, ανταλλάσσουν, διακινούν ή πωλούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Όπως αναφέρει η οργάνωση στην έρευνά της, «για 35 ημέρες, η ομάδα Maldita.es εξερεύνησε την πλατφόρμα σαν παιδεραστής: εκπαίδευσε τον αλγόριθμό της, χρησιμοποίησε τη μηχανή αναζήτησής της, είχε πρόσβαση σε ζωντανές μεταδόσεις ανηλίκων και παρακολούθησε πωλητές υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Telegram και το Zangi. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κακοποίηση δεν είναι κρυφή, αλλά βασίζεται στα ίδια τα εργαλεία του TikTok. Οι αλγόριθμοι μηχανής αναζήτησης και προτάσεων του TikTok οδηγούν τους χρήστες σε ρητό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Στις ζωντανές μεταδόσεις του, είναι συνηθισμένο να βλέπουμε ανηλίκους να παρενοχλούνται στο σπίτι και στο σχολείο. Και τα κέρματα και τα δώρα της πλατφόρμας μετατρέπουν αυτήν την παρενόχληση σε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του TikTok. Η έρευνα καταγράφει δίκτυα που φτάνουν στην Ισπανία, τη Λατινική Αμερική, την υπόλοιπη Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία και καταδεικνύει την αποτυχία των συστημάτων προστασίας του TikTok ακόμη και όταν ειδοποιούνται άμεσα ότι το περιεχόμενο υπάρχει. Το συμπέρασμα είναι ότι το TikTok δεν ενεργεί, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωσή του με το νόμο. Για αυτόν τον λόγο, το Maldita.es έχει αναφέρει όλα τα στοιχεία στην Ισπανική Εισαγγελία Κυβερνοεγκλήματος».

«TikTok, το καταφύγιο του παιδόφιλου»

Η έκθεση, με τίτλο «TikTok, το καταφύγιο του παιδόφιλου» («TikTok, el hogar del pederasta»), αποτελεί την τρίτη μεγάλη έρευνα της Maldita.es για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στην πλατφόρμα.

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Οι ερευνητές εξέτασαν λογαριασμούς, σχόλια, αναρτήσεις και ζωντανές μεταδόσεις, ενώ δημιούργησαν δικά τους προφίλ προκειμένου να παρακολουθήσουν πώς αντιδρά ο αλγόριθμος του TikTok στις αναζητήσεις και στις αλληλεπιδράσεις με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εντοπίστηκαν 1.183 βίντεο και αναρτήσεις με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, τα οποία συγκέντρωσαν περίπου 48 εκατομμύρια προβολές.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 26.000 λογαριασμοί που, σύμφωνα με την οργάνωση, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να αναζητούν, να ανταλλάσσουν, να αγοράζουν ή να πωλούν τέτοιο υλικό, αλλά και για να παρενοχλούν ανήλικα κορίτσια κατά τη διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων.

Περισσότεροι από 1.000 από αυτούς τους λογαριασμούς εμφανίζουν στην ίδια την πλατφόρμα μη ρητό υλικό σχετικό με σεξουαλική κακοποίηση, όπως αποσπάσματα ή στιγμιότυπα από βίντεο, ενώ παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους σε άλλες εφαρμογές για την απόκτηση του πλήρους υλικού. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί συγκεντρώνουν συνολικά περίπου έξι εκατομμύρια ακολούθους.

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Η έρευνα εντόπισε επίσης 780 λογαριασμούς που χρησιμοποιούν το TikTok για να προσελκύσουν υποψήφιους αγοραστές υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και περισσότερους από 10.000 λογαριασμούς που ζητούν ανταλλαγή σεξουαλικών εικόνων στα σχόλια βίντεο.

Η Maldita.es διευκρινίζει ότι οι 26.000 λογαριασμοί αποτελούν το συνολικό μέγεθος που προκύπτει από τις κατηγορίες της έρευνας. Πρόκειται για προφίλ που αξιολογήθηκαν βάσει της δραστηριότητάς τους και όχι για 26.000 πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα και η ενοχή έχουν δικαστικά διαπιστωθεί.

Ζωντανές μεταδόσεις στο TikTok με ανήλικους έναντι αμοιβής

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα σχετικά με τις ζωντανές μεταδόσεις στο TikTok, στις οποίες ανήλικοι δέχονται αιτήματα από θεατές να εκτελέσουν συγκεκριμένες πράξεις με αντάλλαγμα χρηματικά δώρα.

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Οι ερευνητές κατέγραψαν 91 τέτοιες μεταδόσεις σε 17 χώρες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι θεατές ζητούσαν από τα παιδιά να κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις ή πράξεις, ορισμένες από τις οποίες είχαν σεξουαλικό χαρακτήρα, προσφέροντας χρήματα μέσω των ψηφιακών δώρων της πλατφόρμας.

Οι μεταδόσεις πραγματοποιούνταν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ακόμη και μέσα σε σχολεία. Ανήλικοι εμφανίζονταν να μεταδίδουν από αίθουσες διδασκαλίας, τουαλέτες ή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, αλλά και από τα σπίτια τους.

Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκε συχνότερα τέτοια δραστηριότητα ήταν η Ισπανία, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Μιανμάρ και η Ρωσία, χωρίς τα ευρήματα να περιορίζονται σε αυτές.

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Σύμφωνα με τη Maldita.es, η πλατφόρμα δεν αποτυγχάνει απλώς να αποτρέψει ορισμένες μεταδόσεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις οι μηχανισμοί προτάσεών της οδηγούν τους χρήστες σε αντίστοιχο περιεχόμενο.

Η οργάνωση επισημαίνει ακόμη ότι το TikTok εισπράττει προμήθεια από τα ψηφιακά δώρα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων. Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, η εμπορική λειτουργία της πλατφόρμας μπορεί να συνδέεται και με την οικονομική εκμετάλλευση των ανηλίκων.

Η έκθεση καταγράφει επίσης μια κοινότητα με περισσότερα από 2.000 μέλη, τα οποία αναζητούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης βρεφών.

Ορισμένοι χρήστες φέρονται να υποστήριξαν ότι διέθεταν τέτοιο υλικό από τα δικά τους παιδιά ή ανίψια, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις στις οποίες προσφέρθηκαν να πραγματοποιήσουν ζωντανές μεταδόσεις με τη συμμετοχή των παιδιών τους.

Το TikTok αφαίρεσε μόλις πέντε από τα 50 βίντεο που καταγγέλθηκαν

Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά σημεία της έρευνας αφορά την αντίδραση του TikTok στις επίσημες καταγγελίες που υπέβαλε η Maldita.es.

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Η οργάνωση επέλεξε ένα δείγμα 50 βίντεο με ρητό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και τα κατήγγειλε μέσω των επίσημων μηχανισμών της πλατφόρμας. Τα συγκεκριμένα βίντεο είχαν συγκεντρώσει συνολικά 8,9 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 150.000 likes.

Από αυτά, το TikTok αφαίρεσε μόλις πέντε, δηλαδή το 10% του δείγματος. Άλλα 13 μπλοκαρίστηκαν μόνο για χρήστες που βρίσκονταν στην Ισπανία, χωρίς να αφαιρεθούν συνολικά από την πλατφόρμα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι 72 ώρες μετά τις καταγγελίες, το 40% των λογαριασμών που είχαν αναρτήσει τα συγκεκριμένα βίντεο εξακολουθούσε να είναι ενεργό.

Αντίστοιχη εικόνα προέκυψε και από τον έλεγχο 35 αναρτήσεων στις οποίες χρήστες ζητούσαν ρητά σεξουαλικές εικόνες ανηλίκων, ακόμη και οκτάχρονων παιδιών.

Το TikTok διέγραψε μόλις δύο από αυτές, ενώ άλλες δύο αποκλείστηκαν μόνο στην Ισπανία.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 88% των συγκεκριμένων αναρτήσεων δεν αντιμετώπισε καμία απολύτως κύρωση, ενώ το 91% των λογαριασμών που ζητούσαν τις εικόνες παρέμενε ενεργό τρεις ημέρες αργότερα.

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Στο σύνολο των 231 προφίλ που είχαν εντοπιστεί να δημοσιεύουν περιεχόμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, 136, δηλαδή το 59%, εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην πλατφόρμα την τελευταία ημέρα της έρευνας.

Μάλιστα, το παλαιότερο υλικό που εντοπίστηκε είχε αναρτηθεί τον Ιούνιο του 2026 και παρέμενε διαθέσιμο περισσότερο από τέσσερις μήνες αργότερα. Ένα από τα βίντεο αυτά είχε συγκεντρώσει 9.859 προβολές.

Στο μικροσκόπιο και άλλες εφαρμογές

Έρευνα και σε άλλες εφαρμογές που κατευθύνονται οι λογαριασμοί μέσω Tiktok

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στην καταγραφή των παράνομων αναρτήσεων, αλλά ακολούθησε και τη διαδρομή που χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί για τη διακίνηση του υλικού.

Σύμφωνα με τη Maldita.es, αρκετοί χρήστες αξιοποιούν το TikTok ως σημείο πρώτης επαφής με ενδιαφερόμενους και στη συνέχεια τους κατευθύνουν σε άλλες εφαρμογές, κυρίως στο Telegram και στο Zangi, όπου πραγματοποιείται η ανταλλαγή ή η πώληση του υλικού.

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Η οργάνωση αναφέρει ότι επικοινώνησε με ορισμένους από αυτούς τους χρήστες και ότι κάποιοι της προσέφεραν απευθείας υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Εντόπισε επίσης αυτοματοποιημένες ομάδες στο Telegram, με τη χρήση bots και χιλιάδες ακόλουθους, στις οποίες διακινούνταν αντίστοιχο περιεχόμενο.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να παρακάμπτουν τους μηχανισμούς ελέγχου του TikTok. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεγάλα κείμενα που τοποθετούνται πάνω σε εικόνες, μικρά ένθετα με αποσπάσματα βίντεο και εικονίδια που καλύπτουν τα πιο ευαίσθητα σημεία του περιεχομένου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις μεθόδους απόκρυψης. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ακόμη και η αναζήτηση μέσα από τα εργαλεία της πλατφόρμας μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιους λογαριασμούς και περιεχόμενο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κοινότητα «Team 94», η οποία αριθμούσε περίπου 2.000 μέλη και είχε ως σημείο αναφοράς έναν Αμερικανό άνδρα που έχει καταδικαστεί και φυλακιστεί για βιασμούς βρεφών.

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Σύμφωνα με την έρευνα, οι ακόλουθοί του χρησιμοποιούσαν το TikTok για να ανταλλάσσουν υλικό και να διατηρούν επαφή μεταξύ τους.