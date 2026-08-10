Ο Πεζεσκιάν λέει ότι είχε 7ωρη συνάντηση με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ -Τι συζήτησαν - iefimerida.gr

Συνάντηση διάρκειας περίπου επτά ωρών είχαν στα τέλη Ιουλίου ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η συνάντηση πήγε «πολύ καλά», υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν σχεδόν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Ιράν.

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Στο επίκεντρο βρέθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, τα προβλήματα διαβίωσης των πολιτών, η απασχόληση και η στέγαση.

7 ώρες κράτησε η συνάντηση με τον Χαμενεΐ

«Συζητήσαμε επίσης τα προβλήματα που προκαλούνται από τις κυρώσεις», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι εξετάστηκαν αναλυτικά η στάση της κυβέρνησης και του λαού, η δημόσια στήριξη, καθώς και η ανάγκη για ενότητα και αλληλεγγύη.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε πως η σημαντικότερη σύσταση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ήταν η διατήρηση της «ενότητας και αλληλεγγύης» στο εσωτερικό της χώρας. Όπως υπογράμμισε, υπό τις σημερινές συνθήκες τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από την ενότητα, καθώς «ένας από τους βασικούς στόχους του εχθρού είναι να δημιουργήσει διχόνοια μέσα στη χώρα».

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Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη του τρίτου έτους της προεδρίας Πεζεσκιάν. Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος είχε συναντηθεί και με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ για την ίδια περίσταση.

«Νέο» βίντεο του Χαμενεΐ στην δημοσιότητα

Παράλληλα, το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα νέο, αχρονολόγητο βίντεο διάρκειας μικρότερης των 15 δευτερολέπτων, στο οποίο φέρεται να εμφανίζεται ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ να συνομιλεί με ομάδα ανδρών.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr News, χωρίς να διευκρινίζεται πότε ή πού καταγράφηκε.

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Iσραηλινά ΜΜΕ παρατήρησαν ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα παρουσιάζει ομοιότητες με άλλο βίντεο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου και τη δολοφονία του πατέρα του, του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.