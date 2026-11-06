Επίτροπος Μπρούνερ για παράνομη μετανάστευση: Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις -Κάνει αποτελεσματική χρήση της νέας διαδικασίας στα σύνορα - iefimerida.gr

Για τον ρόλο της Ελλάδας στην προσπάθεια που γίνεται για περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ.

Σε ερώτηση που δέχτηκε από την Αλεξάνδρα Βουδούρη της Καθημερινής για την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ελλάδα, ο κ. Μπρούνερ απάντησε ότι σε ένα γενικότερο πλαίσιο η χώρα μας «είναι απίστευτα σημαντική για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και παίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειές μας να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση», διευκρινίζοντας ότι «αυτό έχει επίσης θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, κάνει αποτελεσματική χρήση της νέας διαδικασίας στα σύνορα»

Σχετικά με τις αφίξεις, ο επίτροπος έκανε λόγο για μείωσή τους συνολικά κατά μήκος της ανατολικής μεσογειακής διαδρομής, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, ειδικά λόγω των αφίξεων από τη Λιβύη».

«Για τον λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με τις χώρες εταίρους μας κατά μήκος του ανατολικού διαδρόμου, για να αποτρέψουμε αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια - και εκεί, η Ελλάδα είναι οπωσδήποτε εξαιρετικά σημαντική» , επανέλαβε.

Αναφορικά με τους κανόνες του νέου Συμφώνου, εξήγησε ότι η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στη δεξαμενή αλληλεγγύης, όπως και πέρυσι, και ότι «κάνει αποτελεσματική χρήση της νέας διαδικασίας στα σύνορα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτά είναι πολύ καλά νέα. Η Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά και επίσης αυξάνει τις επιστροφές, παρεμπιπτόντως. Και αυτό στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα από την Ελλάδα στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ καλά νέα» , σχολίασε.



Καταληκτικά, ο Επίτροπος Μπρούνερ επισήμανε ότι «η Ελλάδα υλοποιεί επίσης το κομμάτι της ευθύνης και της αλληλεγγύης και αυτό ενισχύει συνολικά το κοινό μας σύστημα και συμβάλλει επίσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών».