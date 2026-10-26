Επίθεση Τραμπ στη Νορβηγία για το Νόμπελ Ειρήνης: Είναι χάλια, έχει καταντήσει μια σκ@@@χώρα - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι η Νορβηγία «είναι χάλια», εκφράζοντας έντονα την οργή του επειδή παραβλέφθηκε επανειλημμένα για το Νόμπελ Ειρήνης.



Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν και ανέτρεψε τον ηγέτη της Βενεζουέλας, ο Τραμπ παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός και ισχυρίζεται ότι διευθέτησε τουλάχιστον οκτώ συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Ωστόσο, η επιτροπή Νόμπελ, με έδρα το Όσλο, δεν του απένειμε το βραβείο ούτε το 2025, επιλέγοντας τη Μαρία Κορίνα Ματσάντο, ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, και το 2026 επέλεξε τη Νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλάι, για τις προσπάθειές της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.



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«Κι εγώ; Μήπως δίνουν δύο βραβεία; Δεν τρέφω λοιπόν και μεγάλη συμπάθεια για τη Νορβηγία. Για να είμαι ειλικρινής, η Νορβηγία είναι χάλια. Η Νορβηγία έχει καταντήσει μια σκ@@@χώρα, για να πω την αλήθεια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν.



Ο Τραμπ μιλούσε για το ζήτημα της μετανάστευσης στις ΗΠΑ, όταν πέρασε στην κριτική κατά της Νορβηγίας. «Συνεργαζόμαστε με τη Δανία – καλή χώρα, μια πολύ ωραία χώρα. Όποιος θέλει να έρθει στη χώρα μας από τη Δανία, είμαι απόλυτα σύμφωνος. Αλλά πρέπει να σας πω, όσον αφορά τη Σομαλία… έχω αγανακτήσει μαζί τους. Έχω αγανακτήσει. Προτιμώ πολύ περισσότερο τη Δανία. Από τη Δανία, ναι, ας έρθουν. Όσο για τη Σουηδία, τη Νορβηγία… δεν νομίζω, κι αυτό επειδή δεν πήρα εγώ το Νόμπελ Ειρήνης, παρόλο που εγώ έδωσα τέλος στις συγκρούσεις. Οπότε, δεν θέλω κανέναν από τη Νορβηγία. Δεν θέλω να έχω καμία απολύτως σχέση με τη Νορβηγία», δήλωσε ο Τραμπ.

Βίντεο από το ξέσπασπα του Τραμπ κατά της Νορβηγίας

Υπενθυμίζεται ότι αν και ο Τραμπ δεν κέρδισε το βραβείο του 2025, η Ματσάδο τού προσέφερε το μετάλλιό της κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο. «Και το άτομο που το κέρδισε, η Μαρία, ήταν πολύ ευγενική. Είπε: "Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το κέρδισα εγώ. Αυτό θα έπρεπε να πάει στον Πρόεδρο Τραμπ" – και μου έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης της. Ήταν τόσο ευγενικό εκ μέρους της. Ήταν πολύ ωραία κίνηση. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο», είπε ο Τραμπ.