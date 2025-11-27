«Άσχημη» και «τριτοκλασάτη»: Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο των New York Times λόγω επικριτικού άρθρου - iefimerida.gr

Σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τα αμερικανικά ΜΜΕ μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύοντας επίθεση σε δημοσιογράφο των New York Times, την οποία χαρακτήρισε «τριτοκλασάτη» και «άσχημη εσωτερικά και εξωτερικά».

Η νέα φραστική επίθεση του Τραμπ κατά γυναίκας δημοσιογράφου, αυτή τη φορά της Κέιτι Ρότζερς, ήρθε μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας ενόψει των 80ών γενεθλίων του, που αναφερόταν σε εμφανή σημάδια κόπωσης του ενοίκου του Λευκού Οίκου, σημειώνοντας ότι «αντιμετωπίζει τις πραγματικότητες της γήρανσης στο αξίωμα».

Το δημοσίευμα των NYT, επικαλούμενο μαρτυρίες και παρατηρήσεις από πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του Ρεπουμπλικανού, ανέφερε ότι ο Τραμπ, ο οποίος είναι πλέον ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, εμφανίστηκε «νυσταλέος» σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο στις 6 Νοεμβρίου. Σε απάντησή του με ανάρτηση του στην πλατφόρμα του, το Truth Social , ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν εργάστηκε πιο σκληρά» και κατηγόρησε την εφημερίδα ότι έχει αναθέσει στη Ρότζερς να γράφει «μόνο αρνητικά» για τον ίδιο.

Νέα ερωτήματα για την υγεία του Τραμπ

Η συζήτηση γύρω από την υγεία του προέδρου έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως μετά την παραδοχή του ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η εξέταση ήταν μέρος μιας τυπικής ιατρικής διαδικασίας, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιο σημείο του σώματός του εξετάστηκε, τροφοδοτώντας περαιτέρω εικασίες.

Απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ, ο εκπρόσωπος της εφημερίδας, Τσάρλι Στάντλαντερ, υπογράμμισε ότι η κάλυψη του θέματος βασίζεται σε ρεπορτάζ από «πρώτο χέρι» και ότι οι προσωπικές επιθέσεις δεν θα σταματήσουν τους δημοσιογράφους των NYTimes να ενημερώνουν ανεξάρτητα την κοινή γνώμη. . «Οι προσβολές δεν αλλάζουν τα γεγονότα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ρότζερς αποτελεί «παράδειγμα υψηλού επαγγελματισμού».

Σειρά προσβλητικών σχολίων Tραμπ κατά γυναικών δημοσιογράφων

Η επίθεση στη Ρότζερς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προσβλητικών σχολίων του προέδρου προς γυναίκες δημοσιογράφους. Πριν δύο εβδομάδες ο Τραμπ είχε αποκαλέσει «γουρουνάκι» δημοσιογράφο του Bloomberg μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ενώ πρόσφατα κατηγόρησε τη Μέρι Μπρους του ABC News ότι είναι «φρικτή ρεπόρτερ» με «κακή στάση».

Ο Τραμπ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων για τον τρόπο που επιτίθεται σε γυναίκες μέλη του Τύπου — χρησιμοποιώντας από χαρακτηρισμούς όπως «κακιά» έως σεξιστικά σχόλια, όπως εκείνα που είχε απευθύνει στην Μέγκιν Κέλι.