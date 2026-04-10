Επίθεση με μολότοφ έξω από το σπίτι του CEO της OpenAI, Σαμ Άλταμ -Συνελήφθη ένας 20χρονος - iefimerida.gr

Επίθεση με μολότοφ σημειώθηκε έξω από το σπίτι του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, την Μεγάλη Παρασκευή, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 20χρονου.

Σύμφωνα με την Guardian, ο νεαρός που συνελήφθη με την κατηγορία της ρίψης μολότοφ στην κατοικία του Άλτμαν στο Νορθ Μπιτς, δεν έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ίδιο άτομο φέρεται να απείλησε να πυρπολήσει τα κεντρικά γραφεία της OpenAI στην πόλη.

Η ενημέρωση της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο για το περιστατικό

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε «περιστατικό για πυρκαγιά» αφότου ο άνδρας φέρεται να πέταξε τη μολότοφ. Οι Αρχές δήλωσαν ότι υπήρξε «πυρκαγιά σε μια εξωτερική πύλη», μετά την οποία ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή πεζός, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Περίπου μία ώρα αργότερα η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές από μια επιχείρηση στη γειτονιά Mission Bay, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της OpenAI, σχετικά με έναν άνδρα που «απείλησε να κάψει το κτήριο».

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι αναγνώρισαν τον άνδρα ως τον ύποπτο από το προηγούμενο περιστατικό και τον συνέλαβαν αμέσως.