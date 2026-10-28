Επίθεση κατά αστυνομικού έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι -Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης - iefimerida.gr

Επίθεση εναντίον αστυνομικού σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι, με τον φερόμενο ως δράστη να εξουδετερώνεται, δήλωσε ο Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών, που έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».

«Ένας ανήλικος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, αλλά που φέρεται να κατάγεται από την πόλη Σάμπατς, επιτέθηκε σε μέλος της χωροφυλακής με δύο μαχαίρια φωνάζοντας ‘Αλλάχου Άκμπαρ’», δήλωσε ο Ντάτσιτς, ανακοινώνοντας ότι ο συναγερμός για τρομοκρατική επίθεση στη χώρα αναβαθμίστηκε στο ανώτατο επίπεδο.

Ο αστυνομικός σκότωσε τον δράστη σε νόμιμη άμυνα ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από μαχαιριά κατά το περιστατικό, που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.