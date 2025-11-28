 Επίθεση διαδηλωτών στα γραφεία της La Stampa -Πέταξαν βιβλία και χαρτιά, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους - iefimerida.gr
Επίθεση διαδηλωτών στα γραφεία της La Stampa -Πέταξαν βιβλία και χαρτιά, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους

γραφεία εφημερίδας La Stampa
Διαδηλωτές μπήκαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa στο Τορίνο
Περίπου 100 διαδηλωτές, οι οποίοι έπαιρναν μέρος σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης στο Τορίνο, παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας La Stampa.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους με καλυμμένο το πρόσωπο, μπήκαν στην αίθουσα σύνταξης, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία.

Άφησαν, επίσης, κοπριά έξω από την κεντρική είσοδο. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι σήμερα απεργούν και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης τα γραφεία είναι σχεδόν άδεια.

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο αυτό συμβάν, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας, διερωτώμενοι -παράλληλα- για ποιον λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.

«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.

