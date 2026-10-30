Βραζιλία: Κλήθηκε για εξηγήσεις η επιτετραμμένη της Αργεντινής μετά τη φυγή του Μπολσονάρου στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Η Βραζιλία κάλεσε για «εξηγήσεις» την επιτετραμμένη της πρεσβείας της Αργεντινής στην Μπραζίλια, μετά τη φυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου στις ΗΠΑ, μέσω Αργεντινής, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια διπλωματική πηγή.

Η συνάντηση με την επιτετραμμένη, μια «συνήθης διαδικασία», όπως χαρακτηρίστηκε, έγινε την Πέμπτη.

Την Κυριακή, ο 45χρονος γερουσιαστής ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον αριστερό απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου έφτασε στη Φλόριντα την Τετάρτη, αφού προηγουμένως πέρασε από την Αργεντινή και τον Ισημερινό. Τα διαβατήριά του είχαν ακυρωθεί, στο πλαίσιο μιας έρευνας που αφορά ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

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Ο Φλάβιο Μπολσονάρου δεν αποδέχτηκε την ήττα του και κάνει λόγο για «εκλογική νοθεία» μολονότι το ίδιο το κόμμα του τον διέψευσε. Λέει ότι θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης εξόριστος στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της Αργεντινής, ο υιός Μπολσονάρου επιβιβάστηκε την Τρίτη σε ένα ιδιωτικό αεροσκάφος στο Πουέρτο Ιγκουάσου, 40 λεπτά αφότου πέρασε στη χώρα δια ξηράς, από το κοντινότερο μεθοριακό φυλάκιο. Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία.

Πριν από αρκετούς μήνες, Βραζιλία και Αργεντινή ανακάλεσαν τους πρέσβεις τους λόγω μιας νέας διπλωματικής αντιπαράθεσης με αφορμή τα προσβλητικά σχόλια του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι για τον Λούλα.

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ΑΠΕ ΜΠΕ