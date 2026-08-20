Το μεγάλο «αγκάθι» για την επιστροφή Χάρι και Μέγκαν στη Βρετανία -Ίσες αποστάσεις από τον Μπέρναμ για την ασφάλεια, «είναι δικό τους θέμα» - iefimerida.gr

Στην επικείμενη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του στην Αγγλία αναφέρθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η βρετανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει την ασφάλεια του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν «ιδιωτικό ζήτημα», με το Υπουργείο Εσωτερικών να τονίζει πως το σύστημα προστασίας είναι αυστηρό.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για την ασφάλεια της οικογένειάς του, ενώ πρόσφατα έχασε τη δικαστική διαμάχη με την κυβέρνηση.

Μετά τη μετεγκατάστασή τους στις ΗΠΑ το 2020, το ζευγάρι διατήρησε έντονη δημόσια παρουσία.

Η εμπορική τους πορεία στις ΗΠΑ αντιμετώπισε προβλήματα εγείροντας ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματός τους.

Η είδηση προκάλεσε «σεισμό» στη Βρετανία καθώς ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του είχαν αποχωρήσει από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και μετεγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτώμενος για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης σχετικά με το εάν θα διασφαλίσει τα ζητήματα ασφάλειας της πριγκηπικής οικογένειας και εάν θα αναλάβει το σχετικό κόστος, ο Μπέρναμ ξεκαθάρισε πως πρόκειται για «ιδιωτικό ζήτημα». «Είναι θέμα του Χάρι και της Μέγκαν και τους ευχόμαστε τα καλύτερα για τη μετακόμιση που πρόκειται να κάνουν», πρόσθεσε.

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Πάντως, μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων ασφαλείας για την επιστροφή του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών επέμεινε ότι το κυβερνητικό σύστημα προστασίας είναι «αυστηρό και αναλογικό».

«Αποτελεί μακροχρόνια πολιτική μας να μην παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους και να επηρεάσει την ασφάλεια των ατόμων», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

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Υπενθυμίζεται ότι, ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κάρολου έχει εκφράσει επανειλημμένα στο παρελθόν ανησυχίες για την ασφάλεια της οικογένειάς του κατά την παραμονή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, το 2025 έχασε τη δικαστική μάχη με την κυβέρνηση σχετικά με το επίπεδο της αστυνομικής προστασίας που του παρέχεται, το οποίο υποβαθμίστηκε μετά την αποχώρησή του από τα ανώτερα καθήκοντά του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Απέτυχε το «πρότζεκτ ΗΠΑ»;

Η επικείμενη επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο επαναφέρει, παράλληλα, το ερώτημα κατά πόσο το σχέδιο του Χάρι και της Μέγκαν να χτίσουν μια νέα ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίχθηκε τελικά όπως το είχαν σχεδιάσει.

Μετά τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ το 2020, το ζευγάρι ξεκίνησε μια νέα ζωή μακριά από τη βασιλική οικογένεια, διατηρώντας παράλληλα έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης.

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Στα σημαντικότερα εγχειρήματά τους περιλαμβάνονταν η πολυσυζητημένη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ, η οποία προκάλεσε διεθνή αίσθηση, μια φερόμενη συμφωνία ύψους 15 εκατομμυρίων λιρών με το Spotify, καθώς και ένα ακόμη πιο επικερδές συμβόλαιο με το Netflix.

Ωστόσο, η εμπορική τους πορεία άρχισε αργότερα να παρουσιάζει προβλήματα. Το 2023, στέλεχος του Spotify εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του ζευγαριού, χαρακτηρίζοντάς τους με ιδιαίτερα προσβλητικό τρόπο, ενώ η συνεργασία τους με το Netflix φέρεται να «υποβαθμίστηκε» πέρυσι.

Μιλώντας για την πορεία του λεγόμενου «πρότζεκτ ΗΠΑ», η Bronte Coy, ανώτερη βασιλική ανταποκρίτρια του News.com.au, δήλωσε στον παρουσιαστή Gareth Barlow ότι το σχέδιο δεν εξελίχθηκε πιθανότατα όπως θα ήθελε το ζευγάρι.

«Νομίζω ότι είναι σαφές πως δεν εξελίχθηκε όπως πιθανώς ήθελαν», ανέφερε, επισημαίνοντας την υποβάθμιση της συμφωνίας με το Netflix και την κατάρρευση της συνεργασίας με το Spotify.

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Όπως πρόσθεσε, είναι «απολύτως δίκαιο να πούμε» ότι το εγχείρημα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει για το ζευγάρι την οικονομική βάση που θα χρειαζόταν για να στηρίξει τον τρόπο ζωής του μακροπρόθεσμα.

Η Coy υποστήριξε, παράλληλα, ότι τα έξοδα του ζευγαριού είναι ιδιαίτερα υψηλά, με το κόστος της ασφάλειας να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες.